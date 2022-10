Più elettriche che diesel: sorpasso in Francia

Più elettriche che diesel: clamoroso sorpasso in Francia nelle vendite di auto in settembre. I veicoli a batterie salgono al 16% di quota di mercato.

Più elettriche che diesel, con le EV al 16% di quota

I numeri parlano chiaro: nel mese scorso in Francia sono state immatricolate quasi 22.500 auto elettriche, contro 20.316 diesel. Un sorpasso definitivo? Gli analisti sono cauti, dato che il mercato è in parte falsato dalla carenza di componenti, che allunga a dismisura i tempi di consegna di alcuni modelli. Ma il sorpasso di settembre sembra segnare l’epilogo di una tendenza che durava ormai da diversi mesi. Anche perché gli acquirenti di auto elettriche in Francia non sono grandi flotte di noleggiatori o aziende, ma privati che scelgono proprio di cambiare motorizzazione. In tutto a settembre si sono vendute di 141.142 auto, con un mercato che, pur crescendo del 5,5% rispetto al 2021, resta ben lontano dai livelli pre-Covid. I dati italiani verranno invece resi noti domani, 6 settembre, in ritardo di alcuni giorni a causa di un problema tecnico.

Best-seller resta la Megane, arretra la 500e al 7° posto

Tornando al mercato francese, modello leader nell’elettrico si conferma la Renault Megane E-Tech, con 2.897 immatricolazioni, davanti alla Tesla Model 3 con 2.202 consegne. Seguono la Dacia Spring, con 2.170, la Peugeot e-208 (2.129) e la Renault Twingo (1.387), che per per una volta sopravanza la 500e (1.269). Arretra ancora la Renault Zoe, con appena 1.118 auto vendute, davanti alla Peugeot e-2008 (867) e alla Volkswagen ID.3, che chiude la top ten con 632 consegne. Sul totale del primi 9 mesi del 2022, invece, la Peugeot e-208 si conferma prima con 14.111 immatricolazioni, davanti alla Dacia Spring (13.022) e alla Fiat 500e (12.454). Seguono Twingo, Zoe e Model 3, ognuna con poco più di 10 mila immatricolazioni. Ma è facile prevedere che la Mégane, in consegna solo da maggio, presto si inserirà nelle primissime posizioni, essendo già arrivata a 9.154 immatricolazioni a fine settembre.