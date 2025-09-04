Più economiche e sostenibili: elettriche battono plug-in

Più economiche e sostenibili: le elettriche battono le ibride plug-in su tutti i fronti, secondo uno studio realizzato in Francia da Boston Consulting Group, una grande società di consulenza.

Più economiche e sostenibili: in Francia non c’è gara, da noi…

Lo studio è stato commissionato da Charge France, associazione che raggruppa 18 operatori della ricarica, tra cui Electra, ENGIE Vianeo, Powerdot, Fastned, Allego, Driveco, Ionity, Izivia e Atlante. Tra i commettenti anche Alpitronic e Transport & Environment. Primo aspetto preso in esame è stato quello economico, dei costi di mantenimento. Qui il vantaggio è chiaro, ma bisogna tenere presente che in Francia i prezzi della ricarica pubblica sono più bassi che da noi. Nella realtà francese , il veicolo elettrico è già meno costoso da possedere rispetto a un veicolo con motore a combustione o a un ibrido plug-in nel 100% dei casi. In Italia, come sappiamo, la convenienza c’è se soprattutto se si ha possibilità di ricaricare a casa. O, nelle colonnine pubbliche, se il prezzo non supera 0,60/kWh. Anche l’impatto macroeconomico è significativo. Secondo Boston Consulting, il passaggio all’elettrico ridurrebbe le importazioni europee di petrolio del 15%, con risparmio annuo di 40-45 miliardi di euro.

“Dobbiamo prendere lezione dalla Cina”

Anche l’analisi ambientale è chiara: un veicolo elettrico emette in media tre volte meno CO₂ rispetto a uno con motore a combustione nella media europea. E fino a nove volte meno in Francia, grazie al mix energetico con forte apporto del nucleare. D’altra parte, le ibride plug-in non viaggiano sempre in modalità elettrica (dal 45 al 50% del tempo per i veicoli privati, dal 10 al 15% per le auto aziendali, secondo lo studio). E hanno costi di manutenzione più elevati. Morale della favola: secondo il n.1 di Charge France (e di Electra), Aurélien de Meaux, dobbiamo avere l’umiltà di prendere lezione dalla Cina: “La Cina, grazie a una strategia integrata e di volumi considerevoli, ha già raggiunto la parità di prezzo tra veicoli a combustione ed elettrici. Investe nelle tecnologie di ricarica ultraveloce ed esporta la sua industria auto. L’elettrico è la migliore e più veloce possibilità di successo nell’equazione di migliorare il potere d’acquisto, rafforzare la nostra sovranità e decarbonizzare“