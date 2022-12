Più denigrate la Tesla e più se ne vendono: è il rimprovero che ci rivolge Attilio Righi, un lettore, dopo le tante polemiche che hanno investito Elon Musk.

Più denigrate la Tesla…/ I dati di vendita vi smentiscono

“Vi seguo da circa un anno e trovo il vostro sito interessante, anche se a volte ci sono cose che non capisco. Premetto che non ho una Tesla, ho avuto solo modo di provare la Model 3 trovandola un’auto straordinaria, anche se si è trattato solo di un breve test-drive. Vengo al dunque: vedo che anche voi avete riportato le polemiche che hanno investito il fondatore Elon Musk per la faccenda di Twitter, che ho seguito poco. E che avete riportato l’ipotesi che anche Tesla risenta di questo pasticcio in cui si sarebbe cacciato il suo fondatore. Direi che i fatti stanno smentendo tutti voi giornalisti. Proprio su Vaielettrico leggo che persino in Italia, dove le auto elettriche si comprano poco, di Tesla Model Y in un mese se ne sono vendute più di mille. Più del doppio della Smart, della 500 elettrica ecc., che costano meno della metà. Chi compra le macchine guarda ad altro, le polemiche giornalistiche gli fanno un baffo“. Attilio Righi.

Perché mai dovremmo avercela con Tesla?

Risposta. Noi non denigriamo Tesla, Attilio, spesso siamo addirittura accusati del contrario. Abbiamo solo riportato un’analisi apparsa sui media americani secondo i quali il modo un po’ arrogante con cui Musk si è mosso per Twitter avrebbe potuto nuocere anche all’immagine di Tesla. Questo perché il grande successo planetario della marca è legato sì alle ottime macchine che produce, ma anche al mito che si è creato attorno alla figura del suo numero uno. Dopo di che è vero che il successo della Model Y è straordinario ed è confermato dai dati in arrivo dagli altri Paesi europei. In Francia, mercato ben più importante dell’Italia, in novembre se ne vendute 2.891. Conquistando il primo posto davanti all’altra Tesla, la Model 3 (2.809), che in Italia invece è un po’ uscita dai radar. Tutte le altre risultano ben distanziate, a partire dalla piccola low-cost Dacia Spring, con 1.854.

