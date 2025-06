Più concorrenza nelle ricariche: arriva la legge

Lo riporta l’agenzia di stampa EnergiaOltre, spiegando che tra essi spicca l’art. 3, che riguarda interventi in materia di green economy. In particolare sulla “disciplina riguardante la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici,”. Al fine di “garantire uno sviluppo efficiente del mercato e assicurare agli utenti condizioni concorrenziali“. Non è che in Italia manchino le ricariche: è che la maggior parte è nelle mani di alcuni pochi operatori. “Tale infrastrutturazione… presenta dei rischi a livello concorrenziale, che potrebbero compromettere l’efficienza del settore nascente. A causa della creazione di situazioni di monopolio o di forte potere di mercato locale. In particolare, si fa riferimento “alla possibilità che essa conduca alla concentrazione delle infrastrutture di ricarica in capo a pochi o a un unico soggetto a livello locale“, si legge nella relazione illustrativa.

Troppe posizioni dominanti a livello locale

Quest’ultimo, “in tal caso, risulterebbe l’operatore (il “Charging Point Operator” o CPO) dominante nei confronti della clientela che necessita di ricaricare in una determinata area. Sia nel caso in cui l’offerta ai consumatori finali sia intermediata da altri operatori (i cosiddetti MSP o EMP, detti anche “E-Mobility Providers” o “EMP”). E sia nel caso in cui l’automobilista abbia la possibilità di pagare direttamente l’energia al gestore della colonnina di ricarica. Tale situazione di potere di mercato locale potrebbe ingenerare incentivi ad aumentare i prezzi delle ricariche. Nonché a porre in essere condotte escludenti a danno degli operatori concorrenti nel mercato complementare degli intermediari (MSP). Questo per favorire la società del proprio gruppo (gran parte dei CPO, infatti, è attiva anche come MSP).