Più colonnine nelle Ionity grazie a solare e accumulo a fornire l’energia che la rete elettrica non sarebbe in grado di fornire. Si parte da Wertheim.

Più colonnine nelle Ionity con lo storage

È stata la stessa Ionity a spiegare questa mossa, che va oltre le ragioni di sostenibilità: “La ricarica non può aspettare la rete elettrica. La rete ha dei limiti, la nostra ambizione no. Con il battery storage stiamo trovando la via per dare più ricariche ultra-fast agli automobilisti e fare un uso migliore di di ogni bit di energia disponibile“. Si parte da dalla Ionity di Wertheim, passata da quattro a sei colonnine (Alpitronic) senza aspettare un aggiornamento della rete a media tensione. Aggiornamento che anche nell’efficientissima Germania può richiedere fino a tre anni. Seguirano altri due caricabatterie ABB con potenza di picco fino a 350 kW, portando il sito a otto punti di ricarica. Il tutto contando su un sistema di accumulo di batterie da 1.028 kWh (~1 MWh), con quattro unità modulari Sungrow conpotenza massima di 500 kW.

Che impatto ci sarà sui prezzi?

Il sito EV Wire riporta anche il commento di Christoph Strecker, responsabile del rollout di Ionity “I sistemi di accumulo a batteria svolgono un ruolo chiave. Ci permettono di aprire nuove sedi, utilizzare l’elettricità in modo più efficiente e assumere un ruolo attivo nel sistema energetico in futuro. Wertheim è solo l’inizio. Con l’espansione pianificata a livello europeo, vogliamo compiere il prossimo grande passo verso un’infrastruttura di ricarica più intelligente, potente e flessibile”. Nel 2027, Ionity prevede di implementare circa 50 sistemi di accumulo a batteria in tutta Europa, con una capacità complessiva di oltre 20 MWh. Ovviamente viene da chiedersi come l’energia prodotta e poi immagazzinata con lo storage impatterà sui prezzi. Ci sarà da ammortizzare l’investimento, non specificato: ma quanto costerà un kWh a quel punto?

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