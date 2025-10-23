Più burocrazia dal concessionario che col ministero. Un lettore è riuscito ad avere l’incentivo, ma si è trovato davanti a una serie di richieste inattesa dal venditore Renault. Un altro lettore ha avuto invece problemi con la targa dell’auto da rottamare. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Più burocrazia dal concessionario… / “Ecco quanti dati hanno chiesto”

“S egnalo che una concessionaria Renault della mia zona (Mirano VE) per l’acquisto di una R5 sfruttando l’ecoincentivo di 11 mila euro ha preteso i seguenti momenti. Sostenendo che era la Renault a chiederli: – carta d’identità e CFdel cliente (mia moglie) – carta d’identità e CF miei, che sono il marito (?) – carta d’identità e CF dei nostri 3 figli minorenni (???) – documento ISEE completo (????) Ho protestato vivacemente, ma mi è stato detto: così o niente contratto. Capisco che Renault voglia proteggersi dalla possibilità di non incassare il voucher, regolarmente ottenuto dopo 2 ore. Ma francamente non mi va che ora posseggano tutti i nostri dati personali, compresi quelli patrimoniali nell’ISEE. Anche ad altri è successo?”. Ermanno Baschiera

Risposta . In effetti la cosa è sorprendente. Il voucher che si ottiene è rilasciato dal ministero dell’Ambiente e attesta che la procedura è stata effettuato correttamente. Eventuali verifiche non spettano al concessionario, ma alla Sogei (società pubblica che cura la procedura) o alla Guardia di Finanza.

Altro caso di vecchia auto (Euro 4) con una nuova targa: incentivo negato

“H o presentato una richiesta per il bonus per l’acquisto di veicoli elettrici. Sono proprietario di una Opel Astra del 2008, omologata Euro 4, acquistata nel 2018. Nel mese di agosto 2025 ho dovuto cambiare le targhe del veicolo, poiché non superava la revisione. Ora, tentando di inserire i dati per la richiesta del bonus, il sistema non accetta la nuova targa e non mi permette di completare la procedura. Vi chiedo gentilmente di aiutarmi a risolvere il problema. O di indicarmi come procedere per aggiornare correttamente i dati del veicolo “ . Hulevich Siamion

Risposta . Purtroppo quello del lettore non è un caso isolato, come abbiamo segnalato in un articolo dedicato proprio a questo problema. Dev’esser la Sogei, la società che ha gestito la procedura, a chiarire come chi si trova in questa situazione può accedere l’incentivo. E dovrebbe farlo prima che i fondi a disposizione siano esauriti. . Purtroppo quello del lettoreisolato, come abbiamo segnalatodedicato proprio a questo problema. Dev’esserla società che ha gestito la procedura, a chiarire come chi si trova in questa situazione può accedere l’incentivo. E dovrebbe farlo prima che