Più BMW che Mercedes (per ora) nella rincorsa all’elettrico

Più BMW che Mercedes nella rincorsa all’elettrico. Le vendite dei primi 9 mesi 2021 sembrano dare ragione alla Casa di Monaco, ma la partita è agli inizi.

Più BMW che Mercedes: ecco quante EV vendono

Le due marche premium tedesche hanno da poco comunicato i dati di vendita dei primi 9 mesi dell’anno. Parlando di sole elettriche, la BMW è a quota 39.584, la Mercedes a 30.959. Diciamo subito che non si tratta di grandi numeri e che se l’obbiettivo è inseguire Tesla la strada è ancora lunga: nello stesso periodo la Casa di Elon Musk è a 627.350. Ma è anche vero che il made in Germany (Audi e Volkswagen comprese) solo adesso sta sviluppando una vera gamma di EV. La BMW, per esempio, dopo avere lanciato la iX3, la iX e la iX 4, nei prossimi anni aggiungerà versioni elettriche di Serie 7, X1 e Serie 5. Oltre alla nuova MINI Countryman EV e alla Rolls-Royce Spectre, che fanno parte del gruppo. La Mercedes non sarà da meno, con EQB, EQE, EQG, oltre al Suv compatto con il marchio Smart (qui). Ma certo il decollo non è semplice per il made in Germany a batterie, complice anche la crisi in produzione per le mancate forniture di semi-conduttori.

Per ora più ibride plug-in che elettriche pure

Un giudizio più completo sul derby tra Monaco e Stoccarda (e l’inseguimento a Tesla) lo si potrà dare a fine 2022. Quando avranno dispiegato il loro effetto modelli come la BMW iX3 e la Mercedes EQA. Quel che si può dire finora è che in casa Mercedes la EQC, lanciata già nel 2019, non è stata certamente un successo. Forse a causa dell’autonomia troppo limitata per un modello di queste dimensioni (e prezzo). Sull’altro fronte la BMW iX3 è partita decisamente meglio e le oltre 20 mila vetture già immatricolate in questo primo anno ne sono la testimonianza. E c’è da dire anche che la transizione all’elettrico di BMW e Mercedes è molto più graduale in confronto a Volkswagen e Audi. La strada verso una gamma fatta solo di auto a batterie è costellata di tante ibride plug-in. Nell’ultimo trimestre per esempio, la Casa di Stoccarda ha venduto 42.354 auto col doppio motore, più del doppio delle elettriche pure (19.298).