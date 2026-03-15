Più autonomia stesso prezzo: EV sempre più competitive







Più autonomia stesso prezzo: le auto elettriche evolvono anche dando un prodotto migliore senza rincarare il costo. Che, peraltro, comincia a scendere, come dimostra l’ultima indagine di Transport&Environment (in media -1.800 euro in Europa nel 2025).

Più autonomia stesso prezzo: i casi di Puma e ID.4

Cominciamo dalla Ford Puma Gen-e, che si trova al 7° posto tra le elettriche più vendute nel 2026. La Casa ha deciso di procedere al cambio della batteria, che da aprile sarà di tipo NMC, con una capacità netta di 46,8 kWh, contro i 43 kWh del modello attuale. Il che comporta un amento dell’autonomia di oltre il 10%, da 376 a 417 km, ovvero 41 km in più. Che diventano 572 (da 523) in città. Ricariche massime sempre a 11 kW in alternata e a 100 in corrente continua. Consumo per la versione base: 13 kWh/100 km, ovvero 7,7 km con un kWh. Prezzo base da 33.250 euro. Anche la Volkswagen lavora nella stessa direzione. Le versioni base di ID.4 e ID.5, le Pure, ora sono dotate dell’APP 350, un nuovo sistema di trazione da 140 kW (190 CV) che offre una coppia maggiore. E riduce il consumo rispetto ai precedenti motori APP 310. Questo permette, di aumentare l’autonomia dell’ID.4 fino a 40 km aggiuntivi (WLTP). In combinazione con una nuova batteria litio-ferro-fosfato (LFP) da 58 kWh netti.

Il punto di pareggio con le auto benzina-diesel si avvicina…

Che cosa sta cambiando? È l’arrivo di batterie più efficienti e meno costose a cambiare il panorama dei prezzi. E ad avvicinare il famoso e agognato punto di pareggio nei listini delle auto elettriche e delle equivalenti termiche. “Gli obiettivi climatici europei stanno rendendo le auto elettriche più convenienti per gli automobilisti”, ha spiegato Andrea Boraschi, direttore di Transport&Environment Italia. “Se l’obiettivo 2030 resterà intatto, presto comprare un veicolo elettrico costerà meno che acquistare un’auto endotermica”. E naturalmente un ruolo fondamentale lo giocherà l’evoluzione dei prezzi delle ricarica a confronto con i costi della benzina e del gasolio. Al momento sono soprattutto questi ultimi a salire, oltre i due euro per il diesel. Ma occorre aspettare qualche settimana per capire meglio come si sarà assestata la situazione. Già dopo Pasqua avremo le idee più chiare.

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