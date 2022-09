Più autonomia per la Q4 (fino a 540 km)

Più autonomia per la Audi Q4 (fino a 26 km in più) grazie alla frenata elettroidraulica evoluta. E debutta la versione 45 quattro da 265 cavalli, che diventa la entry-level per gli allestimenti della Q4 a trazione integrale.

Più autonomia, con miglioramenti fino a 26 km

L’auto elettrica è un work in progress e un po’ tutti i costruttori stanno “spremendo” più autonomia delle loro vetture, intervenendo su tutto il corpo vettura. Da ultima era stata la Peugeot ad annunciare che la e-208, con la versione Like, sale a 400 km di range. Ora è l’Audi a battere un colpo con la Q4. Per quel che riguarda il range, la top di gamma diventa dunque la Q4 40 (204 Cv di potenza) in versione Sportback: 540 km (+15 km), con batteria da 82 kWh. Riepiloghiamo le principali variazioni:

12 km di autonomia in più per la 40 con 204 Cv di potenza

di autonomia in più per la 40 con 204 Cv di potenza 15 km in più per la 40 Sportback

in più per la 40 Sportback 17 km in più per la 35 con 170 Cv di potenza

in più per la 35 con 170 Cv di potenza 22 km in più per la 45 Quattro 265 Cv

in più per la 45 Quattro 265 Cv 26 km in più per la top di gamma 50 Quattro da 299 Cv.

Migliorano i consumi: ecco i kWh per 100 km

Da dove arriva questo boost di autonomia? L’Audi spiega che “la frenata elettroidrauloica è parte integrante della strategia di recupero dell’energia, contribuendo all’efficienza. In funzione della situazione di marcia, il sistema decide se rallentare i freni meccanici mediante il propulsore elettrico, chiamato ad agire quale generatore. Oppure una combinazione delle due soluzioni. Nel caso della Q4, il motore posteriore si occupa delle decelerazioni nel 90% dei casi, operando quale alternatore”. È ovvio che, aumentando l’efficienza, migliora anche il dato omologato WLTP dei consumi, ora nel range illustrato dalla tabella sopra. Il comunicato dell’Audi non chiarisce se anche chi ha già acquistato la Q4 potrà usufruire di questi aumenti di range, con un aggiornamento. Dice invece che a listino sono disponibili le funzioni attivabili (anche per brevi periodi) dopo l’acquisto, nel campo di infotainment, comfort e assistenza alla guida.