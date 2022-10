Più autonomia per la Lexus: 450 km

Più autonomia per la Lexus UX300e: arriva una versione decisamente più competitiva, con una nuova batteria da 72,8 kWh e 450 km di range.

Più autonomia per la Lexus con la batteria da 72,8 kWh

A due anni dal lancio (autunno 2020), la prima Lexus elettrica è passata praticamente inosservata, con numeri di vendite marginali. Tra i limiti del prodotto, un’autonomia modesta rispetto al prezzo: 315 km con un listino che parte da 57 mila euro. Ora alla versione con batteria da 54,3 kWh se ne affianca un’altra con 18 kWh in più e un range che sale a 450 km, in pratica il 40% in più. E soprattutto sopra al minimo sindacale che di solito si considera per vetture di questa fascia, 400 km. Resta invariato il motore da 150 kW e 300 Nm di coppia massima. E, a quel che se ne sa, non cambia neppure la potenza di ricarica, fino a 50 kW, non certo il top.

Toyota: dopo i problemi riparte la produzione

Novità anche sul fronte elettrico di Toyota, la Casa madre della Lexus. È stato annunciato che in settimana riprende la produzione del primo veicolo a batterie, il Suv bZ4X. Sono stati infatti risolti i potenziali problemi di sicurezza che avevano interrotto le vendite del nuovo modello per più di tre mesi. La Toyota, informa la Reuters, “ha richiamato 2.700 bZ4X a livello globale a giugno dopo aver scoperto che c’era il rischio che le ruote dell’auto potessero staccarsi”. Anche la Subaru ha dovuto richiamare il modello Solterra, ha sviluppato congiuntamente con la bZ4X. Un avviso di richiamo presentato dalla Toyota al Ministero dei trasporti giapponese a giugno aveva che curve strette e frenate improvvise avrebbero potuto causare l’allentamento di un bullone del mozzo. Aumentando così, potenzialmente, il rischio che una ruota si stacchi dal veicolo. Ora la Toyota è intervenuta assicurando e serrando correttamente i bulloni, serrati correttamente nelle nuove versioni del bZ4X.