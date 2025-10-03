Più autonomia nelle Tesla: Model 3 LR a 750 km

Più autonomia nelle Tesla Model 3 e Y: la marca di Elon Musk annuncia una serie di aggiornamenti per i due modelli più venduti.
Più autonomia nelle Tesla: i nuovi dati delle 4 versioni di Model 3
La maggiore autonomia riguarda tutte le versioni, grazie a unpgrade dei pacchi batteria con celle a densità maggiore.
- Model 3 a trazione posteriore offre ora un’autonomia di 520 km WLTP con cerchi da 19″ (stima di 554 km con cerchi standard da 18″), rispetto ai 513 km precedenti.
- Model 3 Long Range a trazione posteriore offre ora un’autonomia di 750 km WLTP, rispetto ai 702 km precedenti (con cerchi standard da 18″).
- Model 3 Long Range a trazione integrale offre ora un’autonomia stimata di 716 km con cerchi da 18″, rispetto a 678 km stimati in precedenza.
- Model 3 Performance offre ora un’autonomia di 571 km WLTP, rispetto ai 528 km precedenti.
La Model Y Long Range a 629 km
Upgrade dei pacchi batteria con celle a densità maggiore anche per la Model Y, che resta l’auto elettrica più venduta in Italia. Tesla parla di “efficienza leader del segmento, che si traduce in un’autonomia reale ancora maggiore“. Model Y Long Range a trazione integrale ora offre ora un’autonomia stimata di 629 km, rispetto ai 586 km precedenti. Alcune migliorie sono state poi apportate alla Model 3, con nuova telecamera frontale con nuova telecamera frontale, situata nella traversa del paraurti anteriore. E con nuova leva degli indicatori di direzione
- Ma quando calano i prezzi delle ricariche? VIDEO-INTERVISTA con Adicomsum