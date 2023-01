Più 500e che a benzina in Germania

Più 500e che a benzina vendute in Germania nel 2022: per la precisione il 57% delle 52.337 piccole Fiat immatricolate sul mercato tedesco, un grande successo.

Più 500e che benzina e piccola Fiat al 4°posto assoluto

Vi abbiamo già riferito dei sorprendenti risultati che la 500 elettrica ha raccolto nel primo mercato europeo, sfiorando le 30 mila immatricolazioni. Mancava un dato per completare il quadro e lo fornisce l’analisi dei 20 modelli più venduti Germania nel 2022 realizzato dal sito nextmove. Per ogni modello viene fornito sia il dato assoluto sia la percentuale realizzata con la versione elettrica, quando esiste. Per le Tesla Model Y e Model 3 il calcolo è facile: le 35.426 e 33.841 auto rispettivamente vendute (10° e 11° posto assoluto) sono EV, il marchio solo questo vende. Discorso diverso per 500, Opel Corsa, Mini e Opel Mokka, che continuano ad avere in gamma versioni termiche. Ebbene, per la 500 è proprio la versione elettrica, col citato 57%, a spingere l’auto ai vertici della classifica, un quarto posto che un veicolo italiano non raggiungeva da decenni.

La versione EV al 57% delle 500 vendute, in Italia siamo al 15%

Sugli altri modelli la versione EV pesa decisamente meno: siamo al 30% per la Corsa, 29% per la Mini e 43% per la Mokka, quest’ultimo comunque un ottimo dato. In tutto, segnala nextmove, tra le prime 20 della classifica la quota di auto elettriche è del 18%. La performance della 500e spiega perché Stellantis ha deciso di alzare la produzione del 2023 a 100mila vetture. Un aumento che ha indotto Torino Mirafiori a ricorrere già ai sabati straordinari il 14 e 21 gennaio 2023, ipotizzando ulteriori giornate a venire. Cosa che nella grande fabbrica piemontese, da tempi in crisi, non si vedeva da tempo immemorabile. Ma meno male che c’è la Germania a sostenere una produzione che non può certo contare sul mercato italiano. Da noi nel 2022 di 500 se ne sono vendute 40.281 e di queste solo 6.285 erano elettriche, poco più del 15%.