Le elettriche sono da buttare se piove troppo (leggi qui), inquinano più delle termiche, ma la bufala più postata è che vanno a fuoco facilmente. Non è solo ignoranza, ma spesso malafede. A Corbetta, nel milanese, uno squilibrato ha incendiato l’auto elettrica della polizia locale. Viene individuato e smascherato. Non ci sono dubbi sull’incendio doloso. Eppure i No Bev si ostinano a spalare fango. Una storia raccontata a Vaielettrico da Pierluigi Ferraro, già ospitato in queste pagine (leggi qui).

Incendiata l’auto elettrica, ma per i No Bev è andata a fuoco durante la ricarica

Ecco il racconto di Pierluigi Ferraro:

“Era la sera del 21 luglio scorso, davanti al Comune di Corbetta (MI). Viene filmato l’incendio dell’auto elettrica della Polizia Municipale. Apriti cielo!

È il sindaco stesso – Marco Ballarini – a divulgare il video scrivendo: «Prima che troppi commentino che è colpa dell’auto elettrica, aspettiamo di verificare che non sia un atto vandalico».

Ma a nulla è servito questo chiarimento. Il popolo del web No Bev non aspettava altro che poter scaricare le proprie frustrazione utilizzando questo evento, un mix perfetto:

– auto elettrica – della polizia municipale – che prende fuoco – mentre è in carica.

In 24 ore individuato il colpevole, ma non basta ai No Bev

A distanza di 24 ore è sempre il sindaco, addirittura con due post, ad informare la cittadinanza sulla causa dell’incendio: “Il colpevole è stato subito identificato e indagato. I nostri agenti sono intervenuti presso l’abitazione del soggetto e dopo la perquisizione sono stati sequestrati un bastone (utilizzato per danneggiare un’altra auto) e la tanica di benzina. Come affermato dall’uomo responsabile dell’incendio doloso, lo stesso ha agito con sentimenti di rancore e rivalsa nei confronti del Comune”.

Nonostante il chiarimento il popolo No BEV, imperterrito, continua a scrivere commenti (hanno superato quota 600) e 300 condivisioni del video, che l‘auto ha preso fuoco perché elettrica e, ancora più grave, in carica.

Troppa disinformazione

Questa breve storia di un caso locale, subito chiarito, racconta in modo inequivocabile, come la propaganda anti elettrico, capitanata da personaggi pubblici come Paragone, Dragoni, Porro e Salvini è uno dei motivi (sono il primo ad affermare che qualche problema ancora sussiste per una serena diffusione di questa tecnologia) che frena ancora tanta gente nel ragionare sull’acquisto di un’auto 100% elettrica.

Questo il racconto di Ferrero, ex assessore di Montelabbate che oggi si definisce: “Lettore, appassionato di queste tematiche, proprietario di auto elettrica“.

