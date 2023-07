Pi-pop: l’eBike senza batteria

Pi-pop: eBike senza batteria. Possibile? Sì, perché questa bici francese utilizza un condensatore che immagazzina l’energia della pedalata e la rilascia quando serve.

Siamo nel centro della Loira, in Francia. Dove l’azienda Pi-Pop ha ideato e costruito una bici elettrica senza batterie né ricarica. Non ha bisogno di energia elettrica perché si ricarica quando pedali grazie al suo super condensatore. Si tratta di una piccola rivoluzione made in France nell’industria del ciclo. Anche da un punto di vista ecologico, perché uno dei problemi legati alla mobilità elettrica è quello dell’approvvigionamento delle materie prime.

Dopo sette anni di ricerca e sviluppo, l’azienda di Orleans ha vinto la sua scommessa: produrre una bici elettrica senza batterie e senza ricarica. Secondo l’annuncio dei suoi creatori, si tratta “della prima bicicletta elettrica al mondo che ha bisogno solo di… te!”.

Come funziona l’eBike Pi-Pop?

Per raggiungere questo obiettivo Pi-Pop è dotata di un sistema di condensatori che consente una ricarica ultra rapida dell’energia immagazzinata. A differenza di una bicicletta elettrica convenzionale, la cui batteria viene ricaricata dalla rete, il condensatore utilizza l’energia prodotta dalla pedalata muscolare. Insomma, pedalando in piano o in discesa, carichi la batteria che ti permetterà poi di affrontare le salite e i falsopiani.

Cosa cambia?

I vantaggi di questa tecnologia sono molteplici. Innanzitutto il condensatore non richiede metalli rari come il litio le cui risorse sono minacciate e le condizioni di estrazione ampiamente denigrate. Durante il suo utilizzo non necessita di energia elettrica per funzionare e quindi il numero di ricariche è pressoché illimitato. L’azienda stima la durata di questa “batteria” di nuova generazione in dieci o quindici anni rispetto ai tre-cinque anni di una batteria elettrica convenzionale.

Inoltre, il sistema offre anche un certo comfort di utilizzo poiché l’utente non è vincolato al numero di chilometri che può percorrere. Infatti, mentre pedala, ricarica la sua batteria. Abbastanza per godersi lunghi viaggi con la mente leggera. Infine, anche sul lato fine vita, il condensatore ne è un esempio. Composto da materiali comuni come alluminio, carbonio, cellulosa e polimeri, può essere quasi completamente riciclato. Costo della eBike Pi-Pop: 2.450 € per l’ultimo modello che ha un peso complessivo di 20 kg.

Un lungo viaggio

È il risultato di diversi anni di ricerca e sviluppo svolti dall’azienda di elettronica, STEE, che inizia nel 2016 e che impiega 25 persone a Olivet. «Il vantaggio è che non è necessario aver ricaricato la batteria quando si vuole portare fuori la bicicletta. Consumiamo meno, e in più questi componenti non contengono metalli rari» sottolinea l’azienda.

Per ora i pezzi realmente prodotti sono 20, che utilizzano biciclette muscolari normalmente in commercio dove inserire la nuova tecnologia. STEE, che normalmente produce schede elettroniche, ha avviato a inizio anno la produzione di circa un centinaio di unità aggiuntive e intende produrne mille a regime. La piccola azienda ha inoltre appena siglato con il marchio Boulanger la futura distribuzione dei suoi prodotti.

