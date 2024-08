Pinerolo: hai l’auto elettrica? Sei ricco, pagati la sosta

Hai l’auto elettrica? Sei ricco. Quindi il posteggio in centro a Pinerolo puoi pagartelo. Lo dice la Giunta comunale che da ottobre cancellerà le agevolazioni per le BEV. La segnalazione è di Luigi, un lettore che si definisce “senza parole“. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Sono Luigi ed abito a Pinerolo una cittadina in provincia di Torino.

Da qualche anno, felice possessore di un auto elettrica, ho usufruito di un abbonamento GRATUITO per il parcheggio nelle strisce blu del Comune.

Con mio stupore, al momento dell’ultimo rinnovo, mi hanno informato che dal mese di ottobre 2024 gli abbonamenti gratuiti per auto elettriche sarebbero stati tutti revocati senza più possibilità di rinnovo a prezzi agevolati.

Solo ieri mi sono imbattuto in questo articolo de la “VocePinerolese” (con relativo video esplicativo) sulle motivazioni che hanno portato a tale scelta.

https://www.vocepinerolese.it/articoli/2024-08-01/video-ambiente-non-conta-vale-reddito-sosta-auto-elettriche-pinerolo-26788

https://www.youtube.com/watch?v=DR1rA7eiPSA

Non riuscendo a trovare le parole adeguate per commentare, ho pensato di farmi aiutare da voi che avete una “visione” più estesa sul mondo dell’elettrico„. Luigi Camarca

I soliti cavalli di battaglia della propaganda anti elettrica (e dei partiti che se la coccolano)

Risposta-Caro Luigi, l’equazione auto elettrica-ricchezza è uno dei cavalli di battaglia degli accaniti No BEV e dei partiti politici che li coccolano. Stupisce semmai che la cavalchi anche una Giunta comunale a trazione Cinquestelle, teoricamente attenta ai temi ambientali.

Ma rispondendo all’interrogazione del consigliere indipendente (e direttore di “Vocepinerolese”) Dario Mongiello, l’assessore all’Ambiente Giulia Proietti (M5S) ha scelto di giocare la carta delle demagogia, anche questa non del tutto estranea al movimento politico di appartenenza.

Che l’auto elettrica sia uno sfizio per ricchi è palesemente un argomento fantoccio. Può essere, al momento, una risposta più costosa (e in alcuni casi più scomoda), all’emergenza ambientale, ma è l’unica oggi praticabile. Incentivi e agevolazioni servono proprio ad allargare la platea di chi può permettersela e quindi adottarla.

Più dell’ambiente interessano i voti

L’altra giustificazione accampata dall’assessore Proietti è altrettanto assurda. Le auto elettriche, ha risposto, occupano lo stesso spazio di quelle termiche, quindi non sarebbe giustificato un parcheggio agevolato su spazio pubblico già scarso rispetto alle esigenze di mobilità della cittadinanza. Anche l’aria pulita, l’ambiente e la salute pubblica sono beni di tutti e beni sempre più scarsi. Qui non conta che alcuni ne abusino a discapito di altri?

Ma nel caos mediatico che si è ormai scatenato in Italia attorno ai temi dell’ambiente e della transizione energetica pretendere dalla politica razionalità e coerenza è un miraggio (vedasi in proposito quel che succede in Sardegna sulle installazioni eoliche e fotovoltaiche).

I voti si cercano dove sono. E se sono più numerosi quelli che vengono dalla pancia anzichè dal cervello, poco importa.

