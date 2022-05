Pillole elettriche: Italvolt, Fimer, Tper, Volvo Truck

L’investimento – finanziato con fondi nazionali – ammonta a 10,8 milioni di euro, comprensivo della fornitura dei 21 veicoli e del sistema di ricarica elettrica presso il deposito comunale di Via Ferrarese. Una volta completata la fornitura, 13 e-bus saranno in servizio a Bologna e 8 a Ferrara.

Gli autobus elettrici di VDL, dotati di batterie da 350 kWh, sono autobus di 12 metri a tre porte accessibili a tutti: sono infatti dotati di pedana per ospitare sedie a rotelle per persone a mobilità ridotta, con accesso a manovra manuale rampa. A bordo c’è posto per 83 passeggeri, di cui 34 seduti.

Come previsto al momento dell’aggiudicazione della gara, VDL, parallelamente alla fornitura della nuova Citea, ha previsto un sistema di ricarica, in collaborazione con Heliox . L’impianto si trova presso il deposito TPER di Via Ferrarese ed è composto da due caricatori della capacità nominale di 180 KW ciascuno e 6 caricatori con sistema di ricarica combinato plug-in.

Gualtieri: entro il 2030 flotta a zero emissioni

Entro la fine della primavera il servizio sulla linea 28 sarà quindi interamente coperto da bus elettrici .

La Presidente e Amministratore Delegato di TPER, Giuseppina Gualtieri , ha dichiarato: “Avevamo annunciato un 2022 caratterizzato da nuovi autobus totalmente ‘green’ e con questa fornitura garantiamo un’ulteriore svolta nella sempre più elettrificazione dei servizi cittadini, in linea con le disposizioni dei piani della Città metropolitana. Nei primi dieci anni di storia di TPER non abbiamo lesinato gli investimenti nel rinnovamento del parco veicoli, con oltre 600 autobus acquistati, e nella tecnologia al servizio degli utenti, utilizzando sia risorse autofinanziate che fondi ministeriali per il rinnovo delle flotte messe a disposizione da Comune e Regione. Con questi autobus elettrici consolidiamo la nostra strategia ecologica avviata verso il raggiungimento del duplice obiettivo, con l’ obiettivo 2030 di avere una flotta di autobus urbani fossil free“.

Da oggi in vendita i Volvo elettrici pesanti

Volvo Trucks ha aperto ufficialmente il sistema di ordini per la sua gamma di veicoli elettrici pesanti: Volvo FH, Volvo FM e Volvo FMX. La produzione in serie inizierà in autunno e aumenterà gradualmente. Nelle prime fasi, i veicoli elettrici saranno prodotti nello stabilimento emissioni zero di Tuve, a Göteborg.

Nel 2021 Volvo Trucks ha ricevuto ordini, comprese lettere di intenti per l’acquisto, per più di 1.100 veicoli elettrici pesanti in oltre 20 paesi.

Le versioni elettriche dei veicoli per impieghi medi Volvo FE, Volvo FL e Volvo VNR sono già nella fase di produzione in serie. Attualmente, in Europa, i mercati più importanti per i camion elettrici Volvo sono Norvegia, Svezia e Germania. Nel 2021 Volvo Trucks si è dimostrata l’azienda leader sul mercato europeo dei veicoli elettrici pesanti, con una quota del 42%, e ricopre una posizione di spicco anche in America del Nord.

Con un totale di sei diversi modelli elettrici in produzione quest’anno, Volvo Trucks offre la più vasta gamma elettrica a livello mondiale nel settore dei veicoli pesanti per varie tipologie di impiego, dalla distribuzione urbana alla gestione dei rifiuti, passando per la cantieristica e il trasporto merci regionale. L’obiettivo dell’azienda è raggiungere con l’elettrico la metà delle proprie vendite totali di veicoli entro il 2030.

