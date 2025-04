Pieve ti Ricarica: la colonnina che punta alla tariffa “bioraria”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

“Fai la spesa, accumula punti e risparmia sulla ricarica della tua auto elettrica”. Sebbene la proposta sembri allettante, i risultati sono incerti e stenta ad affermarsi nei centri commerciali. Una iniziativa lodevole è quella di Fabrizio Campanini proprietario della stazione di ricarica “Pieve ti Ricarica”. Siamo nel centro storico di Pieve di Cento, nel bolognese.

Anche qui l’offerta con i punti non è decollata, ma la stazione di ricarica, concepita e finanziata per fornire un servizio alla comunità, è aperta da 5 anni e l’imprenditore continua ad investire. Puntando anche su fotovoltaico e tariffa “bioraria”.

La storia di Pieve ti Ricarica, le colonnine per dare servizi al centro storico

“Pieve ti Ricarica è un’idea che abbiamo concretizzato con mio padre cinque anni fa grazie ai fondi della Regione Emilia Romagna destinati a tenere in vita le attività commerciali e artigianali dei paesi vittime del terremoto. A iniziare dai centri storici”.

La stazione di ricarica nasce, quindi, come servizio a residenti, frequentatori e attività economiche del centro storico. “Un punto di ricarica accessibile a chi lavora o deve recarsi in centro”.

Un’opportunità per gli automobilisti elettrici. E i punti? E lo sconto? “Si scansiona lo scontrino della spesa nei negozi del centro e si ha una riduzione del costo della ricarica del 10%. Ma è un sistema che non ha funzionato”.

Con l’impianto fotovoltaico si punta alla tariffa “bioraria”

Fine della storia? No. Fabrizio rilancia. “L’anno scorso abbiamo installato un impianto fotovoltaico da 50 kW. Acquistare energia e rivenderla non è sostenibile, non ci sono margini sufficienti per avere una remunerazione”.

Quindi via all’auto produzione. Ma non basta, serve una strategia. “Sto pensando a premiare la ricarica durante le ore del giorno quando c’è la produzione di energia”.

Una sorta di tariffa bioraria – prezzi a seconda dell’orario e del giorno della settimana – perché conviene vendere agli automobilisti e non cedere l’energia alla rete. E agli automobilisti conviene? Può essere interessante per chi lavora o ha degli impegni in centro.

Cinque colonnine: 2 DC e 3 AC

Pieve ti Ricarica può contare su due colonnine DC da 140 kW totali, poi «le AC che ricaricano a 22/11 kW e 7,4 per le plugin. Dipende dall’auto».

Le tariffe? «Rientrano nella media del mercato e sono tarate rispetto alla nostra dimensione aziendale. Le abbiamo aumentate di 10 cent un mese fa, siamo a 0,60 euro per le AC e 0,70 per le DC. Garantiamo anche la sicurezza perché si può ricaricare solo su prenotazione con la App. Si entra in un’area recintata e video sorvegliata».

Ma si guadagna? «Ho un mio lavoro e riesco a ricaricare le mie due auto elettriche».

Insomma è difficile fare impresa – soprattutto senza auto produzione – per i piccoli imprenditori.

«Sono proprietario di una Tesla Y performance e una VW ID3. Da quattro anni guido auto elettriche. Per me, visto che ho la mia stazione di ricarica e per di più davanti a casa, l’elettrico è super comodo. Anche lontano da casa, soprattutto con la Tesla, i Supercharger sono più economici, anche rispetto alle nostre tariffe, ben posizionati e ben controllati. Si possono fare dei viaggi lunghi”.

Un vero teslaro: «Non solo per la ricarica, ma per tutti i servizi che offre Tesla, anche per la manutenzione».

Pieve ti Ricarica resta un presidio prezioso, oltre la ricarica il parcheggio custodito, e chissà che le tariffe “biorarie” grazie al solare calino rispetto alle attuali.

– Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it –