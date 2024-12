Pierfrancesco Favino lancia la “Neue Klasse” di BMW

Pierfrancesco Favino è il volto della BMW per il lancio dell’attesa gamma elettrica “Neue Klasse”. A lui trasmettere il messaggio di un brand che punta su innovazione tecnologica, elettrificazione e sostenibilità.

La campagna è on air dal 4 dicembre su varie piattaforme televisive, digitali e nei cinema.

Durerà un anno, preparando l’arrivo sul mercato dei modelli basati sulla nuova piattaforma full electric attesa per la fine del 2025.

Favino è la voce narrante del viaggio creativo che ha portato alla “Neue Klasse“, piattaforma nata con l’esplicito obiettivo di competere con Tesla. «Il nostro è un viaggio che punta verso un orizzonte sostenibile – recita -. Dove la performance non è mai solo potenza, ma intelligenza e consapevolezza. Dove lo stile è una promessa di eleganza senza tempo, dove il design è inconfondibile e la tecnologia in continua evoluzione. E in questo cammino, la voce che vi accompagna non è solo una voce. È un impegno. Questo è il nostro viaggio, verso un futuro che stiamo già costruendo.

Insieme».

La “Prima diffusa” dello spot sarà domani sera, 7 dicembre, all’inaugurazione della stagione lirica del Teatro alla Scala di Milano, sul grande schermo posizionato al centro di Galleria Vittorio Emanuele, dove l’opera “La Forza del destino” di Giuseppe Verdi sarà trasmessa in diretta.

Pierfrancesco Favino è già stato protagonista di iniziative divulgative legate al lancio di vetture BMW elettriche sul mercato italiano, come nel caso del lancio della BMW iX2 avvenuto a febbraio scorso. L’offerta elettrica della Clessidra già oggi include una gamma di 20 modelli. Molti di questi sono i protagonisti dello spot realizzato dall’agenzia Jung Von Matt Hamburg per il mercato internazionale: BMW i4, BMW i5, BMW i7, BMWiX1, BMWiX2, BMW iX3 e BMW iX.

Capitalizzando il patrimonio storico del brand a partire dalla domanda “Dove riconosci un’icona?”, lo story telling dello spot conclude: “Nell’anima di

chi non aspetta il futuro, ma sceglie di guidarlo”.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –