In Piemonte c’è un sostegno per l’autoproduzione energetica delle imprese. Il bando della Regione “Promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese 2026”, una misura gestita da Finpiemonte che mette a disposizione 12,2 milioni per favorire l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e ridurre le emissioni di CO₂. L’iniziativa, finanziata nell’ambito del Programma regionale Fesr 2021-2027, è rivolta a micro, piccole, medie e grandi imprese attive sul territorio piemontese e punta a rafforzare l’autonomia energetica del sistema produttivo regionale attraverso investimenti destinati all’autoconsumo.

A chi è rivolto il bando

Possono presentare domanda le imprese di qualsiasi dimensione con sede operativa in Piemonte, purché in possesso dei requisiti previsti dal bando. È consentita una sola domanda per beneficiario. Gli investimenti ammissibili vanno da un minimo di 50 mila euro fino a 3 milioni per le PMI e da 300 mila a 5 milioni di euro per le grandi imprese, al netto dell’Iva.

Quali interventi sono finanziati

Il bando sostiene la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili destinati all’autoproduzione aziendale. Tra gli interventi ammessi rientrano:

impianti fotovoltaici;

impianti idroelettrici;

pompe di calore e impianti per la produzione di energia termica rinnovabile;

sistemi di cogenerazione ad alto rendimento alimentati da fonti rinnovabili;

progetti legati all’idrogeno verde;

sistemi di accumulo energetico.

Le opere dovranno essere completate entro 18 mesi dalla concessione dell’agevolazione.

Contributi fino al 100% delle spese ammissibili

L’incentivo combina un finanziamento agevolato con una quota di contributo a fondo perduto e può coprire fino al 100% delle spese ammissibili, secondo le percentuali stabilite in funzione della dimensione aziendale e delle caratteristiche del progetto. L’obiettivo è aiutare le imprese a ridurre i consumi energetici e le emissioni climalteranti, migliorando al tempo stesso la competitività grazie alla produzione diretta di energia.

Attenzione all’autoconsumo. Un aspetto centrale del bando riguarda il dimensionamento degli impianti. Gli investimenti finanziati devono essere finalizzati esclusivamente alla copertura del consumo medio annuo dell’energia utilizzata dall’impresa. Questo requisito dovrà essere dimostrato all’interno della relazione tecnico-economica allegata alla domanda.

Applicazione concreta: esempio di PMI con investimento da 300.000 euro

Riprendiamo l’esempio previsto dal bando per una piccola impresa che realizza un intervento del valore di 300.000 euro.

Dati di partenza

Costo ammissibile del progetto: 300.000 euro

Vantaggio derivante dal finanziamento agevolato (ESL significa Equivalente Sovvenzione Lorda): 6.000 euro, pari al 2% del valore dell’investimento. Supponiamo che, per la tipologia di intervento realizzato (ad esempio un impianto fotovoltaico), l’intensità massima di aiuto consentita dalla normativa europea per una piccola impresa sia pari al 40% in ESL.

Il calcolo sarebbe il seguente:

Aiuto massimo concedibile (40%)

300.000 × 40% = 120.000 euro

Quota già assorbita dal finanziamento agevolato

6.000 euro

Quota residua concedibile come contributo a fondo perduto

120.000 – 6.000 = 114.000 euro

In questo scenario, il contributo a fondo perduto rappresenterebbe quindi il 38% del valore del progetto. In pratica, l’impresa riceverebbe:

114.000 euro a fondo perduto, che non devono essere restituiti;

186.000 euro sotto forma di finanziamento agevolato, a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato;

una copertura complessiva pari al 100% dell’investimento ammissibile di 300.000 euro.

Per partecipare al bando c’è tempo fino al 18 febbraio 2027 e al link è possibile scaricare tutta la documentazione .

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