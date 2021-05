Il Piemonte stanzia quasi 11 milioni di euro per acquistare veicoli elettrici e non. Ma non fatevi troppe illusioni per le auto, visto che i soldi sono quasi finiti. Quasi una lotteria con la corsa a presentare la domanda.

In concreto su 9.122.741,33 milioni euro in dotazione ora – nel momento in cui scriviamo – ne sono stati impegnati 9.067.150. Calcolando qualche domanda respinta i fondi sono quasi terminati. Speranza, invece, per i contributi destinati a ciclomotori, motocicli, velocipedi, biciclette, anche le cargo bike elettriche, e per chi rottama veicoli, ciclomotori, motocicli senza l’acquisto di un nuovo mezzo.

Auto: i soldi volano via subito

Come si volatilizzano oltre 9 milioni di euro in pochi giorni? C’è da finanziare tutta la coda del 2020 ovvero, fanno sapere dalla Regione, “esaurire tutte le 1211 richieste presentate entro il 12 dicembre 2020“. A queste si sono aggiunte quelle presentate in questi giorni per un totale di 1.317 da liquidare (salvo quelle che saranno cestinate). Importante: conviene sempre presentare la domanda perché si può essere ripescati. Il gioco vale la candela, gli incentivi sono generosi: da 2.500 a 10mila euro per le elettriche pure. Secondo la Regione per le nuove domande ci sono “oltre 2 milioni e 900mila euro che equivalgono a circa 450 veicoli“.

Per chi vuole partecipare ecco alcune informazioni da conoscere: si riconoscono le spese ancora da sostenere (no km0 /no noleggio) o già sostenute dal 9/8/2019. Le spese sostenute dal 1/10/2020 devono evidenziare in fattura lo sconto di almeno il 12% dal prezzo di listino base o, per i soli veicoli elettrici, di 2mila euro.

La domanda va inserita solo con la Spid o altri documenti digitali (c’è pure un tutorial di ben 37 pagine per cercare di capirne di più) e si deve cliccare su questo link. Importante: il contributo è cumulabile con quello statale.

Alle moto 4mila euro, 2mila per i ciclomotori

Incentivi generosi anche per i motocicli (4mila euro) e i ciclomotori (2mila euro) elettrici – cumulabili con altri bonus – se si rottama il vecchio mezzo termico. Su questo capitolo si hanno molte speranze di prendere il contributo. Le domande presentate sono 89 per una liquidazione teorica da 328mila euro ma la dotazione totale è da 1.971mila euro. C’è tempo fino al 30 giugno per presentare domanda.

Finanziamenti anche per le bici e le cargo e-bike. Ci sono da liquidare le 119 domande del 2020 mentre la dotazione totale è oltre un milione e 300mila euro. Il contributo è da 150 euro per una bici/ebike e fino a 1.000 euro per una cargo e-bike per il trasporto di persone. Infine chi rottama un veicolo (auto/motociclo/ciclomotore) senza ulteriore acquisto prende 250 euro. Qui ci sono a disposizione 405mila euro. Per maggiori dettagli sul bando cliccare sul link.

Chiudiamo con l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati: “Abbiamo mantenuto la promessa di coprire la richiesta di contributo per tutti i cittadini che avevano già partecipato con grandi aspettative al bando“.

