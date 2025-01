Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Piccolo saggio di guida autonoma: Tesla posta un video in cui si vedono le Model Y appena prodotte raggiungere le bisarche. Senza nessuno a bordo, ovviamente.

Piccolo saggio di guida autonoma: le Model Y se ne vanno da sole alla bisarca…

Siamo in California e il Full Self Driving è utilizzato per effettuare il percorso che va dalla fabbrica Tesla alle bisarche, che poi porteranno le auto a destinazione. Nessun autista, nessun addetto: le Model Y fanno tutte da sole, con un ovvio impatto in termini di risparmio di costi. Nulla di sconvolgente, si tratta di una tecnologia disponibile da anni. Ma una della tante applicazioni della guida autonoma, in questo caso senza problemi di Codice della Strada, trattandosi di percorso in un’area privata. La velocità è molto contenuta, non ci sono particolari criticità sul percorso ed è un’ulteriore step nel processo di automazione dei processi produttivi che va oltre i robot in fabbrica. Naturalmente il mezzo pesante sul cui retro vengono caricate le auto appena sfornate è un prodotto Tesla, il Semi, tuttora in fase di accelerazione produttiva e disponibile solo negli Stati Uniti.

Le vostre auto usate in vendita raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un video a info@vaielettrico.it