Piccolo e silenzioso: è il drone elettrico “suicida” di Putin

Il drone elettrico KYB è una delle più temibili armi a disposizione della forze armate russe nell’aggressione all’Ucraina. E’ un velivolo “suicida” prodotto da ZALA Aero, società russa del gruppo Kalashnikov.

E’ piccolo (1.210 x 950 x 165 mm) e silenzioso, quindi difficile da intercettare e abbatte. Può trasportare un carico di esplosivo di appena 3 kg ed è lento (viaggia al massimo a 130km/h) ma è armato con biglie d’acciaio che, proiettate in un raggio di alcune decine di metri, hanno effetti devastanti sui nemici. Ha autonomia tattica di una trentina di minuti. Manovrato da remoto, veleggia in quota cercando un bersaglio a terra; una volta identificato, lo copisce gettandosi in picchiata.

Pare che sia entrato in azione solo negli ultimi giorni, scrive il britannico The Guardian dopo che le forze armate russe sono diventate lo zimbello degli esperti militari occidentali per le riprese degli agguati sferrati da terra alle colonne di blindati in avvicinamento a Kiev. Proprio a Kiev è precipiato, senza esplodere, un drone elettrico KYB probabilmente a fine batteria, colpendo il tetto di un’abitazione civile. Le foto mostrano chiaramente che conteneva esplosivi con sfere di metallo.

Non si intercetta, micidiali le sue biglie d’acciaio

L’esercito russo disporrebbe di un migliaio di questi droni, che possono essere utilizzati anche per semplice ricognizione. Sono già stati utilizzati in Siria in missioni di antiterrorismo.

Potrebbero essere preziosi nella guerriglia urbana per colpire difensori nascosti dietro alle barricate o appostati alle finestre degli edifici.

Inoltre potrebbero essere lanciati in sciami per contrastare i micidiali e molto più voluminosi droni TB2 Bayraktar di fabbricazione turca in dotazione all’esercito Ucraino.

«I russi hanno sviluppando il drone elettrico KYB come campo minato aereo e hanno proposto che contro i [Bayraktar] TB2, potrebbero lanciare una dozzina di droni KYB date le loro capacità di sciame, identificare prima un Bayraktar e poi attaccalo», ha detto Samuel Bendett, espreto di strategia militare americano citato dal Giardian.

ZALA Aero ha sviluppato un successore più avanzato dell’UAV KYB, noto come “Lancet” che ha tre varianti Lancet: 1, 2 e 3. Secondo quanto riferito, anche Lancet è stato testato sul teatro di guerra siriano. A differenza del KYB, il drone elettrico Lancet sarebbe completamente autonomo.

