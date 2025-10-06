Piccoli Suv robot in arrivo: quale vi piace di più?







Piccoli Suv robot in arrivo. Dacia e l’italiana Mole Urbana hanno presentato due prototipi di auto elettriche con linee cubiche, o a parallelepipedo. Diverse e originali, ma con un’ispirazione stilistica comune.

Piccoli Suv robot: Dacia Hipster, 4 posti in 3 m. e peso -20% sulla Spring…

Cominciamo dalla Dacia Hipster. È una minicar di soli 3 metri di lunghezza che però, promette la marca del gruppo Renault, offre 4 posti veri. Con un bagagliaio modulabile che arriva fino a 500 litri di capacità. Tutto reso possibile dal fatto che l’ingombro del motore nelle elettriche è molto più contenuto. E non è solo una questione di dimensioni (l’altezza è di 1,53 metri e la larghezza 1,55). La Dacia assicura che la Hipster pesa il 20% in meno della Spring, la sua piccola EV attualmente in commercio. Quindi con consumi decisamente più contenuti, tali da far bastare un paio di ricariche alla settimana. E con prezzi contenuti, sicuramente sotto i 20 mila euro, grazie all’essenzialità del progetto.

… e Malia di Mole Urbana, 5 posti in 3,75 di lunghezza

La Malia è invece l’ultimo progetto del designer torinese Umberto Palermo. E nasce sotto l’egida di Mole Urbana, la neonata marca italiana basata a Fabriano che svelerà la sua gamma l’8 novembre. Qui però non i tratta di una macchinetta da guidare senza patente, ma di una vera e propria auto. Malia è il prototipo di un veicolo compatto a 5 posti per uso cittadino ed extracittadino. Le dimensioni: lunghezza di 375 cm (12 in più della 500e), larghezza di 160 e altezza di 145, con bagagliaio generoso. Propulsione: base elettrica, ma aperta a “soluzioni diversamente ecologiche“. Con “processi produttivi semplificati, robustezza strutturale, concepita per essere più accessibile e facile da produrre”. E possibilmente meno costosa si quel che si vede in giro.