Piccole stazioni crescono: a San Polo d’Enza ricarica HPC a 0,50€/kWh

A San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, spunta una nuova colonnina di ricarica ad alta potenza (120kW) a soli 0,50 euro/kWh. Ce la segnala un lettore della zona, Villi, nella pagina dei commenti. L’ha installata Project Group, società specializzata nell’installazione di impianti fotovoltaici. E’ visibile, attivata e disponibile tramite l’App del network Nextcharge (qui le istruzioni per la ricarica).

E’ un altro esempio di “colonnina dei sogni” dopo quello di Soland a Borgo d’ale. Ed è anche qui il frutto dell’intraprendenza di un privato e della lungimiranza dell’amministrazione comunale che ha concesso il suolo in un parcheggio pubblico adiacente alla sede dell’azienda, a tutto vantaggio degli Ev driver del territorio.

La sua comparsa in Val d’Enza, ci spiega Villi, ha buttato fuori mercato la preesistente stazione da 50 kW di Enel X in un paese a 4 km di distanza, dove “oggi non si vede più nessuno“.

L’ha installata Project Group che l’alimenta con le eccedenze dell’ impianto fotovoltaico aziendale

Project Group è storica realtà del territorio, da oltre 50 anni punto di riferimento per l’impiantistica elettrica, il fotovoltaico e l’automazione industriale, con 55 dipendenti e un fatturato di 20,2 milioni di euro nel 2023.

Dispone di un grande impianto fotovoltaico sul tetto dello stabilimento che genera energia elettrica “green” in esubero rispetto alle necessità produttive. E’ questo, infatti, uno dei motivi che ha consentito di fissare un prezzo a kWh che è poco più della metà di quello praticato dal principali operatori.

L’eccedenza era già stata parzialmente destinata ad alimentare quattro punti di ricarica nel cortile interno per la flotta aziendale, che comprende un numero sempre maggiore di veicoli elettrici. Anche il 15% dei dipendenti adotta attualmente auto 100% elettriche.

La nuova colonnina HPC, inaugurata in agosto, è invece aperta al pubblico e si trova in prossimità dell’ingresso principale. Ha comportato un investimento di 85 mila euro, si legge nel sito di Project Group, ed è stato interamente sostenuto all’azienda. Mentre i due stalli di sosta riservati derivano da una concessione del Comune di San Polo.

A pochi passi, si trovano anche un centro commerciale, un supermercato e un bar dove trascorrere i 15-20 minuti necessari a ricaricare per circa 200 km di autonomia.

