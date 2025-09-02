Piccola Smart in arrivo, decisione saggia

Piccola Smart in arrivo: una decisione saggia da parte degli azionisti della Casa auto, il gruppo Mercedes e la cinesi del colosso Geely.

Piccola Smart in arrivo: si chiamerà #2, prodotta in Cina

Dopo essersi convertita alla moda dei Suv, per ora con modesta fortuna, la Smart ha deciso che è ora di ritornare al suo DNA. Decisione che salutiamo con grande favore, dato che di Suv elettrici a listino ce n’è una quantità industriale, mentre di citycar c’è ancora una notevole carenza.

Per ora si sa sa poco del nuovo modello: solo che si chiamerà #2 e che avrà quindi due posti. Diventando l’erede di quella Smart EQ ForTwo che ha continuato a vendere bene anche quando la produzione era ormai cessata da mesi. E si vendevano gli ultimi scampoli di quel che era uscito dalla catena di montaggio. Il sito ufficiale della Smart precisa poi che il design sarà curato come al solito dalla Mercedes, mentre la produzione avverrà in Cina, versimilmente negli impianti Geely.

Un’auto studiata per città come Roma e Parigi

Il lancio della piccola Smart è previsto per la fine del 2026. «La conferma del nostro ‘progetto due’ e il prossimo arrivo della Smart #2 marca un momento chiave per il marchio su scala globale», spiega il n.1 di Smart Europa, Dirk Adelmann.

«La Smart #2 aprirà una nuova era nella mobilità urbana individuale. Specie nelle classiche smart cities come Roma e Parigi – ha aggiunto -. La decisione arriva al momento giusto, beneficiamo del know dei nostri principali azionisti, Mercedes e Geely. E sperimentiamo un forte supporto dai nostri nuovi investitori, come testimonia il successo del lancio commerciale della Smart #5. La nuova Smart #2 diverrà un’unica, ma fondamentale aggiunta nel portafoglio di Smart in Europa».

