Piccola Cupra: il prototipo “cattivo” gira già

Piccola Cupra: il prototipo della UrbanRebel, sorellina minore della Born, gira già ed è un piccolo bolide che anticipa le linee di quella che sarà l’auto di serie.

Piccola Cupra: un giocattolo che anticipa la Urbanrebel

L’UrbanRebel sarà la versione Cupra della piccola elettrica del Gruppo Volkswagen. Ma mentre la marca tedesca non ha ancora le idee chiare (il prototipo ID.Life è in rivisitazione), la marca spagnola sembra avere deciso che strada prendere. Anche se quella vista sul circuito RX de Barcelona-Catalunya Montmeló con i piloti Jordi Gené e Adrien Tambay è una versione estrema, Concept Racing. Le misure, però, dovrebbero essere vicine all’auto di serie: 4.186 mm di lunghezza per 1.795 di larghezza e 1.444 d’altezza. Le prestazioni invece no: qui parliamo di 250 kW di potenza continua e fino a 320 kW (430 CV) di picco, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi. Ma anche il concept del futuro modello di serie non scherza. Qui si parla di un motore elettrico da 234 CV (172 kW), con accelerazione 0-100 in 6,9 secondi, a fronte di un’autonomia di 440 km.

Affiancherà la Born, lanciata con discreto successo

Basata sulla piattaforma piccola MEB del Gruppo Volkswagen, l’Urbanrebel avrà la trazione anteriore. E sarà di fatto la versione “cattiva” della futura Volkswagen ID.2. La Cupra annuncia “l’utilizzo di nuovi materiali e l’introduzione di nuovi processi di produzione. Integrando polimeri riciclati avanzati e materiali a base biologica e abbinando approcci di produzione a maglia stampati in 3D e 3D con progettazione parametrica“. Come detto, la Urbanrebel arriverà tra due anni e affiancherà la Born nella gamma elettrica della marca catalana. Disponibile con batterie 62 o 82 kWh, la Born è stata accolta con discreto successo sui mercati europei, nonostante prezzi non proprio popolari (listino da 41.100 euro). In Italia è disponibile da settembre 2021: nei primi 10 mesi del 2022 se ne sono vendute 735, con una quota dell’1,8% nel mercato delle elettriche.