Piccola batteria fa buon brodo, secondo la Honda. Che bisogno c’è di portare a spasso grandi e costosi accumulatori se poi facciamo un numero limitato di km?

Piccola batteria e piccolo prezzo, se usi l’auto in città

Il mondo dell’auto si sta dividendo in due fazioni. C’è chi pensa che i clienti abbiano bisogno di batterie molto capaci, per battere l’ansia da autonomia. E chi invece ritiene stupido spendere un sacco di soldi per dotarsi di un range da 500 km e più, quando invece usiamo queste macchine quasi solo in città. Un dibattito già aperto su Vaielettrico.it da Paolo Mariano, con un articolo dal titolo: “E se fossimo noi a farle costare meno?“. E ora l’ingegnere capo della Honda, Tomofumi Ichinose, dice la sua in maniera netta: “La maggior parte dei veicoli elettrici utilizza batterie di grande capacità, ma spesso gran parte di quella capacità rimane inutilizzata durante la guida in città“.

Secondo un report della Reuters, è proprio per questo che la Casa giapponese come primo modello elettrico ha puntato su un citycar, la Honda e. Un prodotto che non sarà venduto sul mercato americano, sempre legato ai “macchinoni, ma solo in Giappone e in Europa, da ottobre. Con pacco-batterie da 35,5 kWh e un’autonomia reale che EV-Database stima in circa 170 km. Prezzo: circa 33 mila euro, da cui togliere gli incentivi.

“Stupido spendere per un’autonomia che non usi”

“Ci chiediamo se i veicoli più grandi siano appropriati per le aree urbane e riteniamo che i veicoli più piccoli siano un’opzione migliore per le città“, continua l’ingegner Ichinose. Più che aumentare il numero delle celle-batterie, la Honda ha dato la priorità ad aspetti come la manovrabilità, per consentire facili inversioni a U nelle strade strette. Gli specchietti laterali, poi, sono stati sostituiti con display interni per evitare urti e graffi durante il parcheggio.

Del resto quella delle auto con autonomia e prezzi limitati sembra essere una strada imboccata anche da altri produttori giapponesi. La Mazda, per esempio, sta per lanciare un Suv elettrico, l’MX30, dotato di un pacco-batterie da 35,5 kWh, lo stesso della Honda e. L’autonomia dichiarata (ciclo WLTP) è di circa 200 km, ma il prezzo con gli incentivi si ferma a 30 mila euro (qui altre info). Piccola batteria fa buon brodo, se usi l’auto elettrica quasi solo in città. Meditiamo…