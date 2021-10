Piazza Pulita 3/ Stanotte arrivano gli esperti: Armaroli e Venturini

Tornano protagonisti l’auto elettrica e la sostenibilità alla trasmissione di Corrado Formigli “Piazza Pulita”. Questa volta con esperti veri, come il numero uno di Enel X Francesco Venturini e lo scienziato, caro amico di Vaielettrico, Nicola Armaroli. Tornerà da Formigli anche il petroentusiasta Davide Tabarelli, direttore di Nomisma Energia, assieme ai giornalisti Gianni Dragoni e Federico Rampini.

Il dibattito è programmato per la tarda serata, come secondo tema dopo quello delle violenze lagate alla protesta anti-GreenPass. A quanto apprendiamo dagli autori di Piazza Pulita, che molto correttamente ci hanno contattato, verrà citato il nostro contro-viaggio Roma-Reggio Calabria del 25 e 26 settembre (leggi) a bordo della Renault Zoe di Aldo Caramadre e Leonardo Spacone. Si parlerà anche di “Bentornati al Sud”, il viaggio di gruppo che si svolgerà sabato e domenica prissimi, sul medesimo percorso, con nove equipaggi elettrici.

Per qualcuno di loro, però, la tratta Roma-Reggio Calabria sarà solo una parte del viaggio e non la più lunga. L’amico Gianfranco Pizzuto, fondatore di Automobili Estrema, partirà infatti da Merano, dove risiede, e in quattro giorni ha calcolato di dover percorrere la bellezza di oltre 2.750 km.

Gianfranco Pizzuto, obiettivo 2.758 km

Domani la prima tappa, a bordo della Tesla Model 3 di un amico che lo accompagnerà fino a Modena. Qui incontrerà a pranzo lo staff di Vaielettrico, e salirà a bordo della Hyundai Ioniq 5 di Alessandro De Guglielmo per il trasferimento fino a Roma, dove i due giungeranno in serata. Per il tour “Bentornati al Sud” vero e proprio, il giorno successivo, sarà al volante della Jaguar i-Pace di Giuseppe Campi di JLR Italia. Nuovi cambi, a ritroso, per il viaggio di ritorno domenica e lunedì con arrivo previsto a Merano nel rpimo pomeriggio. Sarà una sorta di controprova, rispetto a quella di Leonardo Spacone che parteciperà a “Bentornati al Sud” in versione minimal, con un vecchissimo Renault Kangoo ZE

Come si può vedere dallo screen shot qui sopra, per Gianfranco il viaggio in elettrico sarà molto più lungo dei 712 km percorsi dall’inviata di “Piazza Pulita” Chiara Proietti in ben 52 ore. Tra andata e ritorno saranno esattamente km 2.758 da farsi tra venerdi 22 ottobre e lunedi 25 ottobre. «Stando alla media della giornalista di LA7 _ ci fa notare Pizzuto _ dovrei metterci 204 ore ovvero la bellezza di 8 giorni e mezzo…». Pranzi, cene e incontri conviviali a parte, invece, ce ne metterà meno di un quarto. Ma questo lo vedremo nel dettaglio, quando faremo il bilancio dell’operazione “Bentornati al Sud”.

Da Merano allo Stretto? “Oggi non è più tabù”

Tutte le tappe, infatti, saranno documentate e seguite sui numerisi canali social dei partecipanti e di una mezza dozzina di siti e associazioni del settore, compresi il nostro e quelli dello stesso Pizzuto.

«Vorrei enfatizzare il fatto _ dice _ che già oggi si possono fare viaggi in elettrico molto lunghi, cosa che fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile. Quindi il messaggio dell’evento “Bentornati al SUD” per me potrebbe essere: la mobilità sostenibile in Italia è già possibile oggi da NORD a SUD!».

