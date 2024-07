Piano Mattei, che follia: “portare” il gas in Africa invece delle rinnovabili

Nonostante il potenziale enorme delle rinnovabili, per il rilancio energetico dell’Africa il governo italiano propone di utilizzare il gas naturale. Lo si legge nelle 120 pagine del Piano Mattei approdato alla discussione parlamentare. Ma chi le costruirà gasdotti e centrali. E e con quali soldi?

Sono anni che gli esperti parlano delle rinnovabili come soluzione ideale per garantire l’accesso all’energia elettrica per milioni di cittadini africani che al momento non hanno un allaccio alla rete. Il perché è semplice: le rinnovabili si possono produrre e consumare in loco. Il gas va trasportato per migliaia di chilometri.

Eppure, all’interno del Piano Mattei, quello che il governo Meloni considera un punto di forza della sua iniziativa diplomatica ed economica per “fermare” i flussi migratori, si parla tanto di gas naturale (e di biogas, giusto per rimarcare il concetto).

Il Piano Mattei non indica tempi e investimenti da destinare al fabbisogno energetico dell’Africa

Innanzi tutto, cos’è il Piano Mattei? Un documento con cui il governo Meloni spiega come riannodare i rapporti economici con i Paesi dell’Africa su basi paritarie. Il riferimento è al padre dell’Eni: fu Enrico Mattei a stringere i primi rapporti con Libia e Algeria destinando ai governi locali più di quanto avessero mai avuto da Big Oil.

L’intento è sicuramente nobile: garantire l’accesso all’elettricità in un continente dove sono almeno 600 milioni i cittadini che ne sono privi (in crescita del 4% dai livelli pre-covid). E la domanda è destinata a crescere, visto che a breve il 56% della popolazione vivrà nelle aree urbane.

La soluzione viene indicata dalla maggior parte degli esperti nelle rinnovabili. Il potenziale del fotovoltaico è tale che potrebbe coprire il 60% della produzione globale e l’eolico (soprattutto off shore) sarebbe in grado di coprire per 250 volte il fabbisogno attuale di tutta l’Africa.

Tra l’altro, se è vero che l’Africa non dispone di una sistema adeguato di reti elettriche per il “trasporto” dell’energia, è altrettanto vero che l’energia rinnovabile si consuma nell’area in cui si produce. Nella logica dell’autoconsumo.

Invece, pur riconoscendo che il futuro sarà delle rinnovabili (ma senza indicare tempi e risorse), il Piano Mattei punta tutte le sue carte immediate sul “gas naturale”. E viene presentato come descritto nella direttiva Ue sulla tassonomia per giustificarne il suo utilizzo.

“Il gas naturale è la fonte fossile a minor impatto emissivo nella produzione di elettricità e può contribuire alla sostituzione del carbone, accompagnando al contempo la crescita delle fonti rinnovabili “.

E’ quello che Big Oil a livello globale (Eni in Italia) continua a ripetere in questi anni per convincere Bruxelles e opinione pubblica che la transizione sarà ancora lunga e che le rinnovabili hanno bisogno di avere un “tutore”.

Per gli esperti il futuro energetico dell’Africa passa dalle rinnovabili

In Europa potrebbe avere ancora un senso e comunque il gas ha la data di scadenza al 2050 (e del resto c’è chi propone il rilancio del nucleare per lo stesso scopo, sostenendo che è pulito).

Ma in Africa dove, di fatto, si può costruire da zero o quasi una politica energetica, pensare di investire sul gas (per quanto sia una risorsa disponibile), costruire centrali a ciclo combinato e gasdotti per il trasporto appare una follia.

Non per nulla tra i progetti subito spendibili per intensificare i rapporti tra l’Italia e i Paesi Africani, viene citato sia il cavo che Terna andrà a costruire tra Tunisia e la Sicilia, sia il “corridoio” che dovrebbe portare idrogeno “verde dalle coste africane alla Germania”.

In entrambi i casi – elettricità e idrogeno – sono prodotti dalle rinnovabili nei paesi africani del Mediterraneo. In sintesi: a loro il gas, a noi le energie verdi. Basterebbe già questa estrema sintesi a capire di cosa si parla.

