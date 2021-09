Piaggio 1 arriva dai concessionari. Eccolo in dettaglio

A partire dallo stesso Gruppo Piaggio, che presenta il nuovo Piaggio 1 come «veicolo che rivoluziona il concetto di e-scooter» unendo «le caratteristiche vincenti del più moderno e-scooter – agilità e leggerezza per il commuting urbano unite a essenzialità e praticità – alla qualità e affidabilità degli scooter Piaggio». Connubio non completamente riuscito con la Vespa elettrica, troppo costosa per conquistare le masse.

Piaggio 1 in due versioni: c’è anche il motociclo

Piaggio 1 arriva in due versioni, entrambe spinte da un motore integrato alla ruota posteriore.

Quella ciclomotore (Piaggio 1), con velocità limitata a 45 km/h, monta un motore con potenza di 1,2 kW. L’autonomia è fino a 55 km in ECO, fino a 48 km in SPORT (ciclo WMTC).

La versione motociclo (Piaggio 1 Active) monta una unità da 2 kW. La velocità sale a 60 km/h e l’autonomia fino a 85 km in ECO, fino a 66 km in SPORT (ciclo WMTC).

Batteria estraibile, ma c’è spazio per un ampio vano sottosella

In entrambe le versioni la batteria è posizionata sotto la sella, facilmente estraibile in pochi secondi e trasportabile per effettuare comodamente la ricarica in casa o in ufficio. Nonostante ciò l’e-scooter di casa Piaggio è anche l’unico della sua categoria con un capiente vano sottosella, in grado di contenere un casco full jet.

Particolare cura, spiega la casa di Pontedera, è stata posta nella scelta dei materiali e nella realizzazione dei dettagli. Il dispaly digitale LCD a colori da 5,5”, per esempio, è sempre perfettamente leggibile grazie al sensore crepuscolare che adatta sfondo e colore dei caratteri a seconda delle condizioni di luce rilevate (modalità diurna/notturna).Nonostante le dimensioni compatte, il triangolo sella-pedana-manubrio ricalca esattamente le proporzioni dei tradizionali scooter della gamma Piaggio, garantendo un posizionendi guida comoda e sicura e una buona abitabilità anche al passeggero.

Tante informazioni su Piaggio 1 nel display da 5,5 pollici

Sul display sono indicate, oltre alla velocità, il livello di energia utilizzata o recuperata durante la guida, lo stato di carica della batteria e dall’autonomia residua in km, numerose informazioni di viaggio, selezionabili attraverso il pulsante MODE: consumo di energia istantaneo e medio, tempo di viaggio, odometro totale e parziale (Trip A e B). Nella parte inferiore del display viene invece visualizzata la modalità di guida, selezionabile tramite l’apposito pulsante MAP sul blocchetto comandi destro.

In omaggio al concetto user friendly, viene semplificata qualsiasi operazione. Si accende con un telecomando e senza chiave e l’avviamento avviene portando la manopola in posizione ON. Dal tasto MAP sul lato destro del manubrio si selezionano le due modalità di guida disponibili: ECO e Sport (alle quali si aggiunge la modalità Reverse, una retromarcia inseribile soltanto a veicolo fermo per facilitare la movimentazione di Piaggio 1 negli spazi ristretti). Nella modalità ECO la velocità è limitata a 30 km/h e l’accelerazione è più progressiva. Sport è invece la modalità di guida base, nella quale viene sfruttata tutta la potenza del motore.

La batteria si ricarica in 6 ore, è garantita per 800 cicli

Le operazioni di ricarica della batteria possono essere effettuate in casa o in uffico, grazie a una maniglia che consente la rinozione e il trasporto. Nella versione 1 da 1,4 kWh pesa 10 kg. Nella versione 2 da 2,3 kWh il peso sale a 15 kg.

Con il caricabatterie di serie il tempo di ricarica è di 6 ore. La batteria sopporta 800 cicli di ricarica, superati i quali mantiene il 70% della sua capacità.

Telaio in monotubo d’acciao e freni a disco in puro stile Piaggio

Il veicolo pesa al netto della batteria 75 kg nella versione 1, e 79 kg in quella Active. Il telaio è un monotubo in acciaio altoresistenziale con elementi in lamiera stampata, secondo la tradizione di tutti gli scooter Piaggio.

La frenata è assicurata, sia all’anteriore che al posteriore, da un freno a disco da 175 mm con comando idraulico. La versione 1 Active è equipaggiata con la frenata combinata CBS.

Piaggio 1 è proposto in una duplice gamma colori: Forever Grey, Forever White e Forever Black sono monocolore, mentre Sunshine Mix, Arctic Mix e Forest Mix sono tre livree bicolore.

Il prezzo parte da 2.690 euro (iva inclusa) per Piaggio 1, e arriva a 3.290 per Piaggio 1 Active.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —