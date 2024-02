Phoenix Contact e Sparq in primo piano a Key 2024

Phoenix Contact e Sparq saranno gli ospiti dell’evento “In Primo Piano” promosso da Vaielettrico a Key 2024 il giorno 29 febbraio dalle 15.30 alle 17.30. Con Phoenix Contact parleremo di affidabilità e innovazione negli impianti di ricarica per veicoli elettrici e con Sparq, di sistemi di accumulo di media taglia (BESS) per condomìnii e aziende.

Nel faccia a faccia con i rappresentanti in Italia delle due aziende multinazionali, tedesca le prima e svedese la seconda, il co fondatore di Vaielettrico Massimo Degli Esposti cercherà di capire come l’offerta dei rispettivi prodotti possa sostenere la transizione elettrica. Semplificando e ottimizzando l’esperienza utente in vista di una diffusione di massa della mobilità sostenibile.

Colonnine, dove nasce l’affidabilità

Phoenix Contact è un colosso con 22 mila dipendenti, quasi 100 società controllate in tutto il mondo e un fatturato 2022 di 3,6 miliardi di euro. Fondata in Germania nel 1923 (lo scorso anno ha celebrato il centenario) è un pioniere della componentistica elettrica ed elettronica di altissima qualità.

Fornisce una gamma completa di componenti ai produttori di wall box in AC, stazioni di ricarica rapida in DC o parchi di ricarica HPC. Spazia da connettori e cavi di ricarica CCS a tutti i dispositivi per la gestione dei carichi, dai convertitori a sistemi elettronici per la gestione delle comunicazioni. La qualità di questi componenti determina l’affidabilità dei sistemi di ricarica come ci spiegherà Valter Traversa, Sales Manger Smart Mobility .

Energy storage, chiave della transizione

Sparq Technology è una giovane azienda svedese, oggi parte del gruppo CEBON con sede a Göteborg. E’ in Italia dalla fine dello scorso anno proponendo sistemi di accumulo statico (BESS) modulari (rack) con potenza di 253 kW e multipli, fino a oltre 1 MW.

Si rivolge a grandi condomìnii e piccole-medie aziende in fase di efficientamento energetico. Lo storage elettrico è lo snodo fondamentale per una corretta e costante alimentazione di ecosistemi 100% elettrificati, mobilità elettrica compresa. Conversando con Stefano Percoco Key account manager – Industrial division e Roberto Romita Industrial Key Account Manager – Industrial Division proveremo a capire i vantaggi economici e funzionali dell’adozione di un sistema ESS.

Questo il programma dell’evento “In Primo Piano”

Giovedì 29 febbraio, Sala Rossa (Hall Sud)

-15.30-16.30 Phoenix Contact

-16.30-17.30 Sparq

