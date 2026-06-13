Peugeot rispolvera la sigla GTi per la sua prima sportiva elettrica













Peugeot riporta in vita la sigla GTi affiancandola alla nuova E-208, la sua prima sportiva elettrica. Presentata alla 24 Ore di Le Mans accanto alla leggendaria 205 GTi degli anni Ottanta, la nuova compatta francese punta a recuperare lo spirito delle hot hatch che hanno segnato un’epoca.

L’ultima GTi del Leone era uscita di scena nel 2021 con il pensionamento della 308 GTi. Oggi il ritorno avviene in una veste completamente elettrica.

Una sigla storica

La scelta di Peugeot di affiancare la nuova E-208 GTi alla storica 205 GTi non è casuale. Con questa sorta di passaggio di consegne tra passato e futuro, la casa francese punta a riaccendere l’interesse per un segmento che sembrava destinato a scomparire: quello delle hot hatch. Vale a dire quelle auto compatte e sportive capaci di combinare prestazioni elevate e prezzi relativamente accessibili.

Motore condiviso con le sportive Stellantis

La nuova E-208 GTi nasce sulla piattaforma comune del gruppo Stellantis e adotta il propulsore elettrico già visto su modelli come Abarth 600e Scorpionissima, Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce e Lancia Ypsilon HF.

Le prestazioni dichiarate collocano l’auto ai vertici del segmento delle compatte sportive elettriche a trazione anteriore.Il motore anteriore sviluppa 280 CV (207 kW), rendendo la E-208 GTi la Peugeot GTi più potente di sempre. L’accelerazione 0-100 km/h è in 5,7 secondi, con velocità massima che si assesta sui 180 km/h.

Assetto dedicato by Peugeot Sport

A fare la differenza rispetto alla normale E-208 non è soltanto la potenza. Peugeot sottolinea il lavoro svolto sulla dinamica di guida, con un importante coinvolgimento della divisione Peugeot Sport.

La vettura è stata abbassata di 30 mm e presenta carreggiate allargate, mentre l’assetto beneficia di soluzioni specifiche come le battute idrauliche dedicate per le sospensioni, la barra antirollio posteriore, uno sterzo ricalibrato e il differenziale autobloccante meccanico.

Clicca qui e partecipa al nostro concorso

Autonomia fino a 350 km

La batteria da 54 kWh promette fino a 350 km di autonomia (WLTP). Per quanto riguarda la ricarica, la E-208 GTi supporta potenze fino a 100 kW in corrente continua, consentendo di passare dal 20% all’80% della carica in circa 30 minuti.

Valori in linea con quelli delle altre compatte sportive elettriche del gruppo Stellantis.

Design con richiami alla 205 GTi

Anche sul piano estetico il collegamento con la tradizione è evidente. I cerchi da 18 pollici richiamano, seppur in chiave moderna, quelli della storica 205 GTi. Non mancano inoltre uno spoiler posteriore, un diffusore dedicato e una nuova presa d’aria anteriore.

All’interno spiccano dettagli rossi, come tappetini e cinture di sicurezza, che rappresentano uno dei richiami più immediati al modello degli anni Ottanta. L’impianto frenante è stato adeguato alle prestazioni, con dischi anteriori da 355 mm e pinze rosse a quattro pistoncini.

Peugeot non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali, ma per l’Europa si ipotizza un listino compreso tra 40.000 e 45.000 euro. Per il mercato italiano si dovrà comunque attendere l’annuncio definitivo.