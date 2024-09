Anno: 6/2022

6/2022 Km : 60.000

: 60.000 Check batteria: 97%

97% Prezzo: 22.600 euro

Luogo: Ravenna

Peugeot e2008 del giugno 2022 con 60 mila km vendesi. La propone Giovanni, un lettore romagnolo. Per le vostre offerte scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ o direttamente sul sito Usato.Vaielettrico.it

Peugeot e2008 del 2022 con batteria 97% e 60 mila km

Ecco come Giovanni presenta l’auto che intende vendere: “Per passaggio a EV superiore.

vendo Peugeot e2008 Allure Pack 2^generazione, 100kW. Trattasi della versione con il cambio a pulsante, immatricolata a giugno 2022, con 60.000 Km. Unico proprietario, no fumatore, prossimo tagliando aprile 2026, con estensione garanzia da casa madre fino a giugno 2026. Batteria con garanzia giugno 2030, con esenzione tassa di circolazione (bollo auto). In dotazione cavo e carichino originale, nonché un paio di catene ed un paio di calze da neve. L’auto è dotata di dash-cam anteriore. Disponibile a qualsiasi prova o test su strada, nessuna ammaccatura o graffi. Auto come nuova. Pneumatici appena sostituiti. Passaggio di proprietà non incluso, NO PERMUTE. Poco trattabile“. Per contatti: innba@hotmail.com

Tutte le offerte di Elettrico Usato: Tesla, Skoda, VW, Audi, Nissan, Renault, Fiat, Peugeot, Jeep…

Nella nostra Sezione dedicata all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte che vengono man mano pubblicate. Ci sono modelli di tutte le marche, al momenti quelli che compaiono più frequentemente sono la Tesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe. In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma peracquistare un’altra elettrica. Spesso più recente e con maggiore autonomia. E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi anni.