Peugeot e2008 dek 2022 con 75.100 km vendesi. La propone un lettore della provincia di Ravenna. Per i vostri annunci potete scrivere a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Peugeot e2008 del 2022 con 75.100 km

Ecco l’annuncio: “Vendo, per passaggio a Tesla, una Peugeot e-2008 Allure Pack, auto per neo patentati. Immatricolata il 24 giugno 2022, con 75.100 km. Auto in ottime condizioni, coperta da garanzia ufficiale Peugeot fino a fine giugno 2026. Autonomia reale fino a circa 310 km (WLTP). Batteria garantita fino a giugno 2030, SOH della batteria al 93.9%, certificato. Ricarica rapida DC fino a 100 kW. Cerchi in lega, sensori di parcheggio, retrocamera, sistema infotainment con touchscreen, Apple CarPlay/Android Auto, fari full LED, climatizzatore automatico e molto altro. Tagliandi effettuati regolarmente, allego copie, prossimo tagliando marzo 2027. Bollo esente (auto elettrica). Costi di gestione e manutenzione molto bassi. Prezzo richiesto reale( non legato a finanziamento) € 17.200. Per chi è realmente interessato, compresa di una NUOVA WALLBOX. Auto visibile in provincia di Ravenna, disponibile per prova su strada anche un intera giornata. Per info scrivere wzapp 3313608023 o mail innba64@gmail.com “.

