Peugeot e2008 del 2022 con 44 mila e batteria al 90%

Ecco l’annuncio: “Vorrei vendere la mia Peugeot e2008 del 2022 con 44.000 km. Un vostro lettore aveva lamentato che lo stato della batteria delle auto che ha visto non era mai chiaro. Io ho la certificazione effettuata da concessionario, con batteria al 90% di salute. Il nostro SUV compatto combina il piacere di guida elettrico con il comfort e lo stile distintivo di Peugeot. Questa e-2008 è stata tenuta in modo maniacale, come dimostrano le sue condizioni perfette. Non presenta alcun problema di meccanica, avendo sempre ricevuto una manutenzione puntuale e accurata. L’autonomia è davvero un punto di forza: con una singola ricarica, potrai percorrere circa 300 km, garantendoti viaggi sereni e senza pensieri, sia in città che fuori. MAI caricata a colonnine veloci, solo a casa a massimo 5 kW, sempre sotto a 80%! L’unica carica al 100 l’ho fatta oggi per fare visualizzare l’autonomia massima letta dall’auto! Oltre alle prestazioni, l’e-2008 offre un’esperienza di viaggio eccezionale grazie ai suoi interni. È molto spaziosa, perfetta per famiglie o per chi ha bisogno di spazio per bagagli e hobby. I sedili sono estremamente confortevoli, rendendo anche i viaggi più lunghi un piacere. Versione full optional GT, fari full led, schermo touch con Android Auto e Apple CarPlay, anche wireless! Clima automatico. Mantenimento corsia e Cruise control. Fari e tergicristalli automatici. C’è tutto! Pneumatici Continental cambiati da poche settimane, con 5.000 km quindi nuovi!” Prezzo richiesto: 25 mila euro trattabili. Per contatti: amphybious.marco@gmail.com

Le ultime proposte (1)Volkswagen e-Up 2021 con solo 2.338 km

e-up! Volkswagen, colore bianco e nero. Modello full optional. Tettuccio e specchietti neri e vetri oscurati. Soli 2.000 km. Prezzo di vendita: 17.000 euro.Per contatti potete rivolgervi direttamente alla proprietaria alla mail armatielena@gmail.com Ecco il testo dell’annuncio: “Vendo, a causa del mio trasferimento in UK avvenuto poco dopo l’acquisto della vettura, auto 100% elettrica, colore bianco e nero. Modello full optional. Tettuccio e specchietti neri e vetri oscurati.. Prezzo di vendita:

Ultime offerte (2) / MG5 del 2023 con 45 mila km a 19 mila euro Ecco il testo dell’annuncio inviato dal nostro lettore piemontese: “Con grande dispiacere metto in vendita la mia amata MG5 electric. Un’auto fantastica, scattante e silenziosa, che mi ha dato tantissime soddisfazioni. La cedo solo perché il nuovo lavoro include un’auto aziendale e non potrei più usarla come merita. È in condizioni impeccabili. Chilometri: 45000. Anno: 2023. Un vero affare per chi vuole entrare nel mondo elettrico!”. Il prezzo richiesto da Davide è di 19 mila euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore alla mail davidebagnasco87@gmail.com Ultime offerte (3) / Renault Twingo del 2021 Ecco l’annuncio: “Per passaggio ad auto più grande, vendo Renault Twingo Intens. Ottime condizioni generali, unico proprietario, ben accessoriata(sensori parcheggio, telecamera posteriore, clima automatico, specchietti elettrici), gomme nuove. Batteria 95%(ultimo tagliando 13 giugno 2025“). L’auto ha percorso solo 26 mila km. Il prezzo richiesto da Maurizio è di 11 mila euro. Per contatti potete rivolgervi direttamente al venditore all’indirizzo mailmaubolo@gmail.com ULTIME OFFERTE (4)/ Dacia Spring del settembre 2021 a 8 mila euro —