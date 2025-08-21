Peugeot e2008 del 2021

Immatricolazione : 04/2021

Ecco il testo dell’annuncio: “Vendo ottima Peugeot e-2008 causa assegnazione auto aziendale. Allure pack con controllo carreggiata frenata di emergenza, riconoscimento cartelli. Perfetta in ogni particolare, solo un graffio senza ammaccatura in un angolo posteriore di circa 10cm. Tagliandata e con revisione effettuata ad aprile. Sostituito il caricatore di bordo con versione aggiornata (queste auto possono avere il caricatore di bordo “on-board-charger” difettoso, che costa 4.000 euro), sostituito (certificato) da Peugeot ufficiale con garanzia 2 anni e nuova versione che ‘non si rompe’ “. Il prezzo richiesto è di 17 mila euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail n.marchesin@gmail.com .

Le ulrime offerte (1) BMW iX1 del 2023

Ecco il testo del breve annuncio che ci ha inviato un lettore di Palermo:“Vendo Bmw iX1 X30 allestimento xLine. 313 cavalli, trazione 4×4, interni chiari. La vendo per passaggio alla Nuova Tesla Model Y“. L’auto è stata immatricolata nel luglio del 2023 e ha percorso 42 mila km. Il prezzo richiesto è di 45 mila euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail samuelemattiabonetti@gmail.com.

Le ultime offerte (2) Volvo EX30 del 2024

Volvo EX30 del 2024 seminuova ( SINGLE MOTOR RWD PLUS) vendesi. La propone Claudio, un lettore di Bergamo. Nella breve descrizione che ci ha inviato parla di auto “con tutti gli otionals possibili, con prezzo finale di 46.370 al nuovo. La richiesta ora è di 32.500 euro (trattabili)”. L’auto ha pochi mesi di vita, è stata immatricolata nel novembre del 2024 e ha percorso km 7.500. “Efficienza batteria al 99,8%“ Per contatti si può scrivere alla mail claudio.calvi@inwind.it.

Le ultime offerte (3) Renault Twingo ZE del 2020

“Twingo ZE (full electric) 5 porte allestimento ZEN, colore celeste vendesi a Piacenza. L’auto, immatricolata a dicembre 2020, è in perfette condizioni, sempre tenuta in garage durante la notte. La vendo causa acquisto di auto elettrica di maggiori dimensioni. Percorsi 36.000km, batteria da 22kWh (SoH = 94%), autonomia di circa 200km. Batteria ancora in garanzia (per 8 anni o 160.000 km dall’immatricolazione). Ricaricata sempre a bassa potenza e mantenendo la carica tra 30% e 80% per aumentarne la durata. Dispone comunque di ricarica in AC fino a 22kW (molto rara nelle auto elettriche). Ricaricando a 22 si passa da 30% a 80% in circa 30 minuti. Prezzo 10.900 euro, trattabile. Per info:topaola@libero.it

Le ultime offerte (4) Model Y Performance 2023

Model Y Performance 2023 con solo 14 mila km vendesi. La propone Franco, un lettore di Teramo. Questa Tesla è proposta al prezzo di 45 mila euro. Questo è il breve annuncio che ci ha fatto pervenire il lettore abruzzese, con i dati principali dell’auto: “: Vendo Tesla Model Y Performancecome nuova sia esternamente che internamente, tenuta sempre in box auto riscaldato. Per info e foto chiamare il 3408017548“. In alternativa si può scrivere all’indirizzo mail franco90zuccarini@gmail.com

Le ultime proposte (5) Renault Zoe R135 del 2020

Ecco il breve annuncio che ci ha fatto pervenire il nostro lettore veneto: “Vendo Renault Zoe intense R135 full optional. BATTERIA DI PROPRIETÀ.

Ha appena fatto tagliando. Stato della batteria (capacità residua- SoH):86%.Gomme 4 stagioni nuove. Auto immatricolata nel marzo del 2020, con59 mila km percorsi“. Prezzo richiesto: 13.500 euro. Per info potete contattare direttamente il venditore all’indirizzo mail andrea_m2025@libero.it . Oppure, per altre informazioni , potete scrivere a info@vaielettrico.it .