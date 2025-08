Peugeot e-Remote Control e l’enigma del codice item 37693

Misteri del software: una funzionalità dell’app My Peugeot, l’e-Remote Control, non si attiva e il nostro Edoardo finisce intrappolato in una serie di rimpalli tra concessionario, assistenza e officine autorizzate. Risultato: dopo 5 mesi il problema non è ancora risolto. Inviate domande e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Così in marzo è iniziata la mia Odissea

“Mi chiamo Edoardo e vi scrivo intanto per ringraziarvi perché se non fosse stato per molti vostri articoli, all’inizio di quest’anno avrei avuto ancora timore a passare all’elettrico.

E invece a marzo 2025 mi sono deciso e ho acquistato una Peugeot e-208 usata ma con soli 35.000Km che già al primo viaggio da Ravenna (dove ho acquistato l’auto) a Venezia (dove vivo) mi ha subito incantato per la comodità di guida, la silenziosità e una serie di comandi digitali a cui non ero abituato.

Ecco, proprio il giorno seguente decido di provare la funzionalità E-Remote ossia quella che permette di verificare a distanza lo stato di carica dell’auto – molto utile per me che ho accolto la mia Peugeot con una wallbox installata proprio per lei e che voglio poter sapere fino a quanto ricaricarla per cercare di non andare oltre l’80% – ma anche di pre-riscaldare o pre-raffrescare l’auto prima di un viaggio. Non vedo l’ora: ai miei occhi questo servizio chiude il cerchio della comodità dell’elettrico che tanto bramavo.

Intrappolato nella Tana del Buonconiglio

Ma non sapevo che di lì a poco la mia felicità sarebbe scomparsa, intrappolata insieme a me in una Tana del Bianconiglio dell’assistenza clienti.

Installo l’app My Peugeot, mi registro e chiedo l’attivazione del servizio E-Remote (gratuito). Una mail mi conferma che l’ordine è andato a buon fine e che posso procedere con l’attivazione da dentro l’app. Seguo gli step ma il servizio non si attiva: “Per attivare il servizio è necessaria l’installazione del software nel veicolo.” In effetti l’app stessa mi indica quali aggiornamenti vadano fatti: quello al sistema multimediale e quello delle mappe.

Chiamo l’Assistenza e mi confermano che posso procedere in autonomia, usando il software per Windows della Peugeot. Installo gli aggiornamenti ma il servizio continua a non attivarsi. Siamo ad aprile.

Contatto nuovamente l’Assistenza ma dicono di non poter fare nulla per aiutarmi e di rivolgermi a un’officina Peugeot. Si entra nella Tana… e chissà quanto profonda è.

Contatto un’Officina Peugeot e mi dicono che non si occupano di questioni relative ai servizi connessi (come l’E-Remote) e che di queste faccende se ne occupa la Casa Madre.

Contatto il Concessionario di Ravenna (da cui vorrei evitare di andare, essendo molto distante da casa mia) e mi dicono, al contrario, che una qualunque Officina può supportarmi. Richiamo l’Officina ma no, sono fermi sulla loro posizione.

Contatto nuovamente l’Assistenza e dopo un po’ di insistenza decidono di provare a sentire un nuovo personaggio di questa storia: il Reparto Tecnico. Siamo a maggio.

Il Reparto Tecnico ha finalmente un responso: “Si rechi all’officina più vicina e fornisca il codice item 37693″. Alla mia richiesta su cosa sia questo codice item 37693 mi è stato risposto: “Lo comunichi alla sua Officina e loro sapranno come intervenire“.

Casa Madre, Assistenza, sette Officine e l’item 37693

Comunico questo codice a item non a una ma a sette Officine nella mia zona e nessuna ha idea di cosa sia. Ritorno all’Assistenza. Siamo a giugno.

L’Assistenza aveva già chiuso la pratica e ne apre un’altra. Spiego nuovamente la problematica e chiedo di parlare direttamente con il Reparto Tecnico: impossibile, solo l’Assistenza ha il potere di parlare con il misterioso Reparto Tecnico. Mando nuovamente tutti gli screenshot del caso, il VIN, la versione Android, la versione dell’App, il cognome di mia mamma da nubile e il nome del mio primo criceto. Dopo giorni il Reparto Tecnico mi risponde: “Si rechi all’officina più vicina e fornisca il codice item 37693“. Alla mia richiesta su cosa sia questo codice item 37693 mi è stato risposto: “Lo comunichi alla sua Officina e loro sapranno come intervenire”.

Rifaccio il giro delle sette Officine finché una ha un’illuminazione: “Forse ho capito di cosa si tratta. Mi mandi una mail a questo indirizzo e indagherò“. Mando una mail. Nessuna risposta. Sollecito. Nessuna risposta. Richiamo. Mi dicono che risponderanno alla mail. Mi rispondono alla mail chiedendomi di spiegare la problematica (ma come? non stava indagando? non era arrivata l’illuminazione?). Rispiego. Siamo a luglio.

Spendendo 200 euro, forse…

L’Officina mi chiama e mi dice che possono provare a fare un controllo, che quest’analisi ha un costo e che probabilmente servirà un pezzo, che costa non meno di 200€.

Qui in effetti sono io a illuminarmi: non avevo neanche pensato alla questione economica, trattandosi di un servizio che costa 0€, di cui non ho ancora usufruito e che non immaginavo potesse richiedere la sostituzione di un pezzo.

Contatto di nuovo l’Assistenza. Rispiego la questione. Di nuovo la stessa diagnosi: “Si rechi all’Officina più vicina…“

Decido allora di fare ciò che avrei voluto evitare di più: non andare all’Officina più vicina ma dalla Concessionaria fino a Ravenna (da casa mia sono 217 Km) insieme alla mia compagna con la sua auto, lasciare l’auto e ritornare una settimana dopo (di nuovo con due auto) per riprendere la mia Peugeot.

Fanno tutti i controlli del caso, anche di questo maledetto codice item 37693, eseguono “un controllo diagnostico e telecaricamento del calcolatore BTA oltre al “riallineamento dei parametri”. Mi dicono che lato loro hanno fatto tutto e tutto sembra funzionare e che se il servizio non si attiva è per qualche problema della Casa Madre (altro personaggio misterioso e inscrutabile). Per fortuna non mi fanno pagare queste diagnosi (anche se il viaggio ha avuto un costo non indifferente tra carburante dell’altra auto, pedaggi e pranzi).

Contatto subito l’Assistenza e spiego esattamente e dettagliatamente quel che mi è stato detto. Mi rispondono con una mail automatica e ancora con quel maledetto codice item 37693. Prendo fuoco. Rispondo chiedendo di far leggere la mia email a un umano e non a un bot (non ho menzionato l’IA perché nemmeno l’IA una volta letto la mia mail mi avrebbe risposto in quel modo).

Mi chiama l’Assistenza. Mi dice che non possono fare niente e che è un problema che deve risolvere l’Officina. Terminata la chiamata mi trasformo nella Regina di Cuori e vorrei tagliare la testa a tutte le carte dell’Assistenza e a tutti i personaggi di questa storia.

La mia paura: se il problema fosse più grave?

Ora chiedo a voi di Vaiaelettrico: avete per caso una soluzione al mio problema? E poi: cosa ho sbagliato? avrei dovuto fare qualcosa di diverso per ottenere che mi venisse attivato un servizio che per fortuna non è fondamentale per usare l’auto? E non vi nascondo che ho una paura tremenda di ritrovarmi ad affrontare un problema ben più serio di questo e ritrovarmi ancora in questa profonda Tana.

Cosa bisogna fare in situazioni in cui, apparentemente, non c’è un “personaggio più potente di altri” e che sia responsabile della risoluzione del problema. Quando l’Assistenza pare avere poteri così limitati da non poter neanche contattare un’Officina (che a sua volta non ha il potere di contattare l’Assistenza) e ha la facoltà di scaricare la responsabilità su un altro personaggio considerando concluso il suo supporto, cosa può fare il Cliente? a chi può rivolgersi a quel punto?

Perché a quel punto si ha la sensazione di essere soli e impotenti. E, ripeto, oltre al rammarico di non aver ottenuto ciò che volevo e aver speso soldi inutilmente, c’è la seria paura che in futuro possa rimanere nuovamente incastrato in questa Tana di rimbalzi di responsabilità ma con un problema ben più grave.

Vi ringrazio per la vostra attenzione e mi scuso per la lunghezza della mail„. Edoardo Vella

Il software è un mistero, la trasparenza è un obbligo

Risposta- Pubblichiamo lo sfogo di Edoardo confidando che la Casa Madre Peugeot si faccia carico del suo problema. Più esattamente, dovremmo dire, del problema che riguarda il proprio Servizio Assistenza. O che dalla community dei nostri lettori venga l’idea di una soluzione.

Il software, non solo nelle auto e non solo in quelle elettriche, nasconde misteri insondabili per la maggioranza di noi e spesso anche per gli addetti ai lavori: niente di strano che venirne a capo richieda ripetuti tentativi e tempi lunghi. Ma proprio per questo un minimo di rispetto e trasparenza nei confronti dei clienti sarebbe d’obbligo.