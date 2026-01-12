Anno: 08/2024

Km percorsi: 20 mila

Stato Batteria: n.d.

Città: Torino

Prezzo: 31.800 euro

Peugeot e-3008 del 2024 con 20 mila km e Wallbox in omaggio

Ecco l’annuncio di Federico un lettore torinese: “Vendo Peugeot e-3008 MY 2024, consegnata ad agosto 2024. Allestimento Allure con opt. Connected Navigation con schermo panoramico HD curvo da 21 pollici. Batteria 73kWh, autonomia REALE 370km/400km. Wallbox (easyWallbox by F2M) inclusa nel prezzo, mai usata. Primo tagliando effettuato ad agosto 2025, con sostituzione filtro abitacolo. Colore ‘Blu Obsession’. Batteria caricata generalmente tramite ricarica lenta e senza superare l’80% in modo da evitare degrado. Consumo medio reale: 19/20kw ogni 100Km. Stato: interni perfetti, esterni con qualche minimo segno di usura (piccolo graffietto, piccoli segni di usura su cerchi in lega). Motivo della vendita: passaggio ad auto aziendale”. Il prezzo richiesto è di 31.800 euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail federico.quarona@gmail.com

Le ultime offerte (1) Mercedes Classe B del 2016 con 114.990 km

Riprendiamo gli annunci di auto elettriche usate in vendita, dopo la pausa di Natale. Ecco la proposta di Roberto, un lettore campano: “Vendo Mercedes Classe B elettric drive, immatricolata a novembre 2016 con 114.990 km. Bianca con interni in pelle in perfette condizioni, autonomia 220 km. Fari a led, full optional, bollo 50 euro annui pagati a settembre 2025, revisione fatta a maggio 2025. Assicurazione ridotta e parcheggi gratuiti”. Il prezzo richiesto è di 10.500 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail dangeloroberto75@hotmail.it

Le ultime offerte (2) Peugeot e-2008 del 2020

Ecco il testo dell’annnuncio che ci ha inviato Giacomo, un lettore di Bergamo: “Vendo Peugeot E-2008 versione Gt, full optional con doppio treno gomme. La cedo causa consegna auto aziendale. Vettura in ottimo stato, con cruise control adattivo, sedili riscaldabili, fari full led con abbaglianti automatici“. I km percorsi sono 46.750. Il prezzo richiesto è di 18 mila euro.Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mail giacomonobili1975@gmail.com

Vuoi vendere la tua auto (o moto o scooter) elettrica? Scrivi a info@vaielettrico.it

Le utime offerte (3) Skoda Enyaq 77 kWh con 78 mila km

Ecco il testo dell’Annuncio che ha inviato Giacomo, un lettore bergamasco: “Vendo Skoda Enyaq IV 80 in ottimo stato con batteria da 77 kWh, full optional causa consegna auto aziendale. Auto con full led matrix, sedili regolabili elettricamente, head-up display, cruise control adattivo, volante riscaldabile. Velocità di ricarica a 175 kW, doppio treno di gomme in buono stato, pacchetto family con tendine parasole e tavolini ripiegabili“. Il prezzo richiesto è di 26 mila euro. Per contatti scrivete direttamente al venditore all’indirizzo mail giacomonobili1975@gmail.com

Le ultime offerte (4) Volkswagen e-Up! del 2020

Ecco il testo dell’annuncio che ci ha inviato Giuseppe, un lettore bolognese: ” Vendo Volkswagen e-Up! MY21 colore bianco, ultima versione prodotta, per acquisto auto di dimensioni maggiori. Ottime condizioni. Accessori: bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti, sound pack, fondo bagagliaio regolabile su due diverse posizioni, rete ancoraggio bagagli. Di serie:retrocamera, cruise control, Bluetooth, vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico, Lane Assist, volante multifunzione in pelle. Vettura a Bologna centro”. L’auto, immatricolata nel novembre 2020, ha percorso circa 37 mila km. Prezzo richiesto: 12.200 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail fredewilma@tiscali.it

Le ultime offerte (5) Model Y del 2024 con 38.500 km a 30.200 euro

Tesla Model Y Standard RWD. Anno: 02/2024, km percorsi: 38.500. Colore: Nero. Stato: ottimo, nessun incidente, no fumatori. Trazione: RWD. Pneumatici: Originali. Località: Toscana, provincia di Pisa. Vettura tenuta con cura, interni ed esterni in eccellenti condizioni. Utilizzo principalmente urbano/extraurbano. Caricata al 90% in AC. Leasing CA Autobank. Riscatto + atto di vendita: euro 30.200 (da aggiungere: passaggio di proprietà). Motivo della vendita: cambio di esigenze. 📞 Contatto privato per info e appuntamento tramite la mail ridge.dragon7815@eagereverest.com “. Model Y del 2024 vendesi, ecco i dettagli: “Richiedo inserimento annuncio di. Anno:, km percorsi:. Colore: Nero. Stato: ottimo, nessun incidente, no fumatori. Trazione: RWD. Pneumatici: Originali. Località: Toscana, provincia di Pisa. Vettura tenuta con cura,. Utilizzo principalmente urbano/extraurbano. Caricata alLeasing CA Autobank. Riscatto + atto di vendita:(da aggiungere:). Motivo della vendita: cambio di esigenze. 📞privato per info e appuntamento tramite la mail