Anno: 2022

Km: 70.000

Stato Batteria: n.d.

Luogo: Montesilvano (Pe)

Prezzo: 16.900 euro

Peugeot e-208 GT Line del 2021 vendesi. La propone Marco, un lettore di . Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Peugeot e-208 GT Line del 2021 con km a 16.900 euro

Ecco l’annuncio di Marco: “Vendo splendida Peugeot e-208 GT Line del 2021, completamente elettrica e dotata di numerosi optional per un’esperienza di guida eccezionale. Caratteristiche principali: Anno di immatricolazione: 2021 Motorizzazione: 100 kW (136 CV) completamente elettrica. Batteria: 50 kWh con un’autonomia fino a 340 km. Modalità di guida: Eco, Standard e Sport. Cambio: Automatico. Comfort: Climatizzatore automatico e apertura a distanza. Tecnologia: Ricarica wireless per smartphone. Accessori inclusi: Colonnina di ricarica intelligente ABB (GRATIS!) e cavi originali. Vantaggi esclusivi: esenzione bollo auto. Accesso libero alle zone a traffico limitato (ZTL). Parcheggio gratuito in aree pubbliche. Prezzo: 16.900 euro trattabili. L’auto si trova a Montesilvano (PE), ma io vivo a Roma, quindi se ci dovessero essere interessati posso far venire la macchina qui. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento, contattatemi subito! Grazie. Mail: marco.palmucci88@gmail.com“.

