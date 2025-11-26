Peugeot e-2008 del 2021 con 21 mila km a 16 mila euro

Ecco il testo dell’annuncio di Marco, un lettore veneziano: “Vendo Peugeot e-2008 GT elettrica del 2021, unico proprietario, in condizioni eccellenti. Sempre tenuta in garage e regolarmente tagliandata presso rete ufficiale. Solo 21.000 km reali, batteria in ottimo stato con autonomia reale tra 250 e 300 km. Versione GT full optional con dotazioni di sicurezza e comfort di fascia alta. Potenza: 100 kW (136 CV). Cavo di ricarica in dotazione. Auto ideale per chi cerca una compatta elettrica elegante, spaziosa e a zero emissioni. Disponibile per visione e prova. Nessun incidente, pronta alla consegna”. Il prezzo richiesto è di 16 mila euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail marco@grafichenardin.it

Vuoi vendere la tua auto (o moto o scooter) elettrica? Scrivi a info@vaielettrico.it

Le ultime offerte (1) Nissan Leaf del 2023 con 53 mila km

“Vendo Nissan Leaf allestimento N-Connecta con batteria da 40 kWh, 53.000 km all’attivo e tenuta in modo maniacale. Caratteristiche principali: Motore elettrico silenzioso e brillante. Autonomia reale ottimizzata grazie allo stile di guida attento. Interni ed esterni in condizioni eccellenti. Sistema ProPILOT e e-Pedal. Telecamere a 360°. Navigatore, Bluetooth, Android Auto / Apple CarPlay. Cerchi in lega, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio. Manutenzione: Tagliandi regolari. Nessun difetto, nessun intervento necessario. PREZZO 19.000 euro”. Per contatti potete rivolgervi direttamente alla proprietaria all’indirizzo mail alberatimargherita@gmail.com

Le ultime offerte (2) Smart EQ Passion del 2021 con 34 mila km

Smart EQ Passion del 2021 vendesi. La propone Maurizio, un lettore. L’auto è stata immatricolata nel novembre del 2021 ed ha percorso 34 mila km. Il venditore assicura che è in ottime condizioni, “pari al nuovo, tenuta sempre in garage” . Il prezzo richiesto è di 17.900 euro. Per contatti si può scrivere direttamente a Maurizio all’indirizzo mail maurizio.marchesini19@gmail.com

Le ultime offerte (3) Megane del 2023 con 60 mila km (a Siena)

“Vendo Megane E-Tech del gennaio 2023 con 60.100 km. SOH 94%, con foto dell’officina Renault che ha misurato questo valore.Gomme invernali e ho anche 4 gomme estiveche hanno fatto una stagione. L’auto è la Evolution ER con 130 Cv e batteria da 60 kWh. Con Google Open RLink è una vera figata. Secondo me è molto più reattivo ed efficiente dell’infotainment presente su vetture più blasonate che ho provato per vedere la differenza. Questo della Renault le batte tutte. Vendiamo perché a Gennaio finiscono i 3 anni del finanziamento e vorremmo passare alla Renault 4.”. Prezzo richiesto 23.500euro trattabili. Per contatti si può chiamare il 3664585808 o scrivere alla mail lucacappe66@gmail.com .

Le ultime offerte (4) Kia e-Niro del 2020 con 37.300 km (Verona)

“Vendo Kia E-NIRO del 2020, Evolution con batteria 64 kWh, OBC 11kW. Anno di immatricolazione: ottobre 2020. km percorsi: 37.300documentabili. Stato Batteria: 100% certificato da KIA. Si tratta della versione Evolution top di gamma, tagliandi annuali e revisione documentati. Ancora due anni di garanzia originale. Impianto JBL. Vernice bianco perlato (960 euro). Super accessoriata con tutti gli optional possibili e altri esclusivi. Completa di ADAS 2 , sedili in pelle ventilati e riscaldati, riconoscimento pedoni ciclisti segnali stradali ecc.”. Il prezzo richiesto è di 20.300 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail lescaffi@tin.it

Le ultime offerte (5) Nissan Qashqai e-Power del 2022 con 25 mila km.

Ecco l’annuncio che ci ha invito Alessandro (provincia di Alessandria): “Cari amici di Vaielettrico, anche se non è una full electric ci sarebbe la possibilità di inserire questo annuncio? Vendo Nissan Qashqai e-Power Teknaimmatricolata 01/2023 per passare ad una full electric. Ha 25.000 km,cerchi da 19 con doppio treno di gomme estive e invernali al 75%, colore Magnetic Blu con tetto nero a contrasto. L’allestimento Tekna prevede tra le altre cose: ADAS con guida assistita di livello 2, telecamere 360 gradi, head-up display, portellone motorizzato, regolazione elettrica a 6 vie sedile guida, sub-woofer … Disponibile a qualunque prova, il prezzo richiesto è di 29.900 euro (IVA esposta)“. Per qualsiasi informazione potete scrivere direttamente ad Alessandro all’indirizzo mail info@aladinoshop.it . A fine articolo la VIDEO-Prova della Qashqai e-Power, in cui spieghiamo come funziona questo tipo di auto.

Le ultime offerte (6) Peugeot e2008 del 2022

Ecco l’annuncio: “Nel farvi i complimenti per il vostro lavoro di divulgazione, vi invio di seguito i dati dell’auto che vorrei vendere, per passare ad una Tesla. Modello: Peugeot e2008 del 2022 versione full optional Allure. Mese/Anno immatricolazione: 11/2022. Km percorsi: :25.000. Condizioni: pari al nuovo. Gomme estive all’80%. Auto disponibile per prova in provincia diPistoia.Prezzo richiesto: 18.500 euro. Allego foto“. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail l.rattazzi@crabiz.it

Le ultime offerte (7) Model Y Dual Motor del 2022 con 79.500 km

Ecco il testo del breve annuncio che ci ha inviato Renzo, un lettore vicentino: “Vendo Tesla Model Y, Long Range, dual motor, nera, cerchi da 20 pollici, gomme stradali 90%, termiche 50%. La macchina si presenta ineccellenti condizioni, disponibile per qualsiasi prova”. Il prezzo richiesto è di 29.500 euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail renzo.dalfovo@gmail.com