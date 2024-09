Peugeot e-2008 del 2020

Ecco come Riccardo presenta l’auto che propone: “Vendo splendida Peugeot e-2008 colore blu metallizzato. Auto, agile ma spaziosa. Immatricolata nelpercorsi,Vendo per passaggio a diversa tipologia di auto, maVendo concavo die vasca il gomma per il baule. ATTENZIONE: vendo a prezzo inferiore di qualsiasi equivalente termico, anche se la versione elettrica haPrezzocomunque leggermente trattabile”. Riccardo è contattabile sul nostro canale Facebook

Tutte le offerte di Elettrico Usato: Tesla, Skoda, VW, Audi, Nissan, Renault, Fiat, Peugeot, Jeep…

Nella nostra Sezione dedicata all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte che vengono man mano pubblicate. Ci sono modelli di tutte le marche, al momenti quelli che compaiono più frequentemente sono la Tesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe. In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma peracquistare un’altra elettrica. Spesso più recente e con maggiore autonomia. E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi anni.