Peugeot e-2008 del 2020

Anno: 2020, agosto

Chilometri: 46.750

Stato Batteria: n.d.

Città: Bergamo

Prezzo: 18.000 euro

Ecco il testo dell’annnuncio che ci ha inviato Giacomo, un lettore di Bergamo: “Vendo Peugeot E-2008 versione Gt, full optional con doppio treno gomme. La cedo causa consegna auto aziendale. Vettura in ottimo stato, con cruise control adattivo, sedili riscaldabili, fari full led con abbaglianti automatici“. I km percorsi sono 46.750. Il prezzo richiesto è di 18 mila euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mail giacomonobili1975@gmail.com

Ecco il testo dell’Annuncio che ha inviato Giacomo, un lettore bergamasco: “Vendo Skoda Enyaq IV 80 in ottimo stato con batteria da 77 kWh, full optional causa consegna auto aziendale. Auto con full led matrix, sedili regolabili elettricamente, head-up display, cruise control adattivo, volante riscaldabile. Velocità di ricarica a 175 kW, doppio treno di gomme in buono stato, pacchetto family con tendine parasole e tavolini ripiegabili“. Il prezzo richiesto è di 26 mila euro. Per contatti scrivete direttamente al venditore all’indirizzo mail giacomonobili1975@gmail.com

Ecco il testo dell’annuncio che ci ha inviato Giuseppe, un lettore bolognese: ” Vendo Volkswagen e-Up! MY21 colore bianco, ultima versione prodotta, per acquisto auto di dimensioni maggiori. Ottime condizioni. Accessori: bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti, sound pack, fondo bagagliaio regolabile su due diverse posizioni, rete ancoraggio bagagli. Di serie:retrocamera, cruise control, Bluetooth, vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico, Lane Assist, volante multifunzione in pelle. Vettura a Bologna centro”. L’auto, immatricolata nel novembre 2020, ha percorso circa 37 mila km. Prezzo richiesto: 12.200 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail fredewilma@tiscali.it

Le ultime offerte (4) Peugeot e-2008 del 2021 con 21 mila km

Ecco il testo dell’annuncio di Marco, un lettore veneziano: “Vendo Peugeot e-2008 GT elettrica del 2021, unico proprietario, in condizioni eccellenti. Sempre tenuta in garage e regolarmente tagliandata presso rete ufficiale. Solo 21.000 km reali, batteria in ottimo stato con autonomia reale tra 250 e 300 km. Versione GT full optional con dotazioni di sicurezza e comfort di fascia alta. Potenza: 100 kW (136 CV). Cavo di ricarica in dotazione. Auto ideale per chi cerca una compatta elettrica elegante, spaziosa e a zero emissioni. Disponibile per visione e prova. Nessun incidente, pronta alla consegna”. Il prezzo richiesto è di 16 mila euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail marco@grafichenardin.it

Le ultime offerte (5) Nissan Leaf del 2023 con 53 mila km

“Vendo Nissan Leaf allestimento N-Connecta con batteria da 40 kWh, 53.000 km all’attivo e tenuta in modo maniacale. Caratteristiche principali: Motore elettrico silenzioso e brillante. Autonomia reale ottimizzata grazie allo stile di guida attento. Interni ed esterni in condizioni eccellenti. Sistema ProPILOT e e-Pedal. Telecamere a 360°. Navigatore, Bluetooth, Android Auto / Apple CarPlay. Cerchi in lega, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio. Manutenzione: Tagliandi regolari. Nessun difetto, nessun intervento necessario. PREZZO 19.000 euro”. Per contatti potete rivolgervi direttamente alla proprietaria all’indirizzo mail alberatimargherita@gmail.com