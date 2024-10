Petrolio, l’Opec alza bandiera bianca: nel 2025 il picco della domanda

L’Opec deve arrendersi all’evidenza: la crescita della domanda di petrolio è ormai agli sgoccioli. E per la terza volta in pochi mesi il cartello dei maggiori produttori di greggio è costretto a rivedere le stime. Ovviamente al ribasso: lievissimo aumento per l’anno in corso, quasi nullo per il 2025.

Un dato che i più accaniti sostenitori dei fossili e molti manager di Big Oil raramente mostrano in contesti pubblici. La domanda di petrolio è ormai arrivata al picco. Come sostiene ormai nelle sue ultime previsioni l’Agenzia internazionale dell’Energia, dovrebbe arrivare entro la fine del 2025.

Un dato a cui ora si adegua anche l’Opec: il cartello dei produttori che ha nell’Arabia Saudita “l’azionista” di riferimento, ha rivisto per la terza volta in pochi mesi le sue stime per l’anno in corso e per il prossimo. Fissando nel 2025 l’anno di crescita pressoché zero.

Secondo l’Opec, la domanda di petrolio crescerà solo in Asia, mentre sarà piatta in tutto il mondo occidentale

I motivi? La crescita delle rinnovabili, la diffusione dell’auto elettrica, (in Asia ma anche in nord Europa e Stati Uniti), la maggiore efficienza da parte dell’industria e l’abbandono del carbone in tutte le economie occidentali.

Ma vediamo i numeri nel dettaglio. Secondo l’Opec il mondo consumerà in media 104,1 milioni di barili di petrolio al giorno nel 2024, rispetto a 102,2 milioni nel 2023; per il 2025 prevede un consumo globale di 105,7 milioni di barili al giorno. Nelle previsioni precedenti (già ribassate per due volte) l’Opec indicava un consumo globale di petrolio di 104,2 milioni al giorno nel 2024 e 105,9 nel 2025.

L’Opec – in verità – prevede che la domanda aumenterà di 1,9 milioni di barili al giorno nel 2024, “comunque ben al di sopra della media storica di 1,4 mb/g osservata prima della pandemia‘. Ma è altrettanto vero che la spinta ai consumi data dalla ripresa dei commerci dopo i periodi di lock down si è esaurita.

L’Opec ribadisce la tendenza delle ultime stagioni: la domanda è sostenuta solo dalle economie emergenti. La domanda, infatti dei paesi non-Ocse aumenterà di 1,8 milioni di barili al giorno quest’anno e di 0,1 mb/g per i paesi ocse.

Anche le previsioni per la crescita della domanda globale di petrolio nel 2025 sono riviste al ribasso, a 1,6 milioni di barili al giorno. ‘Si stima che la domanda di petrolio non Ocse guiderà la crescita il prossimo anno, aumentando di circa 1,5 milioni di barili al giorno su anno, trainata da Cina, altri paesi dell’Asia, Medio Oriente e India“.

