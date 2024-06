Petrolio e gas escono di scena: non servono più per coprire la nuova domanda di energia

Petrolio e gas escono di scena: non servono più per coprire la...

Il mondo non ha più bisogno di nuovi progetti legati allo sviluppo di carbone, petrolio e gas naturale per soddisfare la nuova domanda di energia. Bastano e avanzano le rinnovabili. Uno studio cambia la narrazione di Big Oil.

I combustibili fossili hanno dato il loro contributo. Da ora in poi possono programmare la loro uscita di scena. Non c’è più bisogno di nuovi investimenti in combustibili fossili per soddisfare la domanda di energia. Per quanto sia prevista in crescita, la richiesta aggiuntiva per la decarbonizzazione e l’elettrificazione di tutte le attività, umane e produttive sarà ampiamente soddisfatta dagli investimenti nelle rinnovabili.

A dirlo non sono organismi di parte, come think tank di chiara marca ambientalista. O climatologi che hanno perso la voce, a forza di ripetere – ad ogni occasione – che le condizioni climatiche a livello globale stanno peggiorando.

Il fatto che i combustibili fossili siano a fine corsa lo sostengono un gruppo di ricercatori dell’University College di Londra e dell’Istituto Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile. I quali hanno preso in esame la domanda globale prevista per petrolio e gas, nonché la produzione di energia elettrica da carbone e gas, in una serie di scenari che limitano il riscaldamento a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.

Domanda di energia e combustibili: lo studio ha preso in esame tutti gli scenari

Lo studio, ripreso dalla stampa anglosassone – dal Financial Times al Guardian – ha preso in esame tutti i possibili scenari, secondo i dati dell’ultimo rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (IPCC). Ad avvalorare lo studio, va detto che si tratta del primo articolo sul tema sottoposto a revisione paritaria pubblicato in una rivista scientifica.

Si tratta di una ricerca quanto mai significativa. Per due motivi. Intanto perché ci dice che la produzione di combustibili fossili ha raggiunto il suo apice: da qui in avanti, l’utilizzo di petrolio, carbone e gas naturale non potrà che scendere. La domanda aggiuntiva di energia – contrariamente alla narrazione di una parte degli addetti ai lavori – potrà tranquillamente essere coperta dai nuovi impianti rinnovabili, batterie ed efficientamento delle reti.

Inoltre, soddisfa la richiesta dell’Agenzia Internazionale dell’energia, che in un recente rapporto ha affermato occorre fermare tutti i nuovi progetti di esplorazione di petrolio e gas se si vuole che il mondo raggiunga l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050 e limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi.

Big Oil vorrebbe convincere l’opinione pubblica che gas e petrolio sono ancora fondamentali

L’obiettivo è stato fissato per la prima volta nella Cop21 di Parigi, sotto l’egida delle Nazioni Unite, e ulteriormente confermato nell’ambito del vertice sul clima Cop 28. Il testo finale chiede a tutti i paesi di fissare obiettivi di emissioni per i prossimi due anni che tengano conto dell’utilizzo di combustibili fossili, nel tentativo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali

Purtroppo, secondo gli scienziati della Nasa, le emissioni di combustibili fossili sono ancora in aumento. Nel 2023 le emissioni sono aumentate dell’1,1% rispetto al 2022. Del resto, nonostante sia sempre più evidente che i fossili debbano passare la mano, negli ultimi mesi è in corso la contro-campagna di Big Oil e delle lobby del gas che sembrano non accontentarsi più di accompagnare lo sviluppo delle rinnovabili. Ma è una battaglia sempre più di retroguardia.

