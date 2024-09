Le auto elettriche mandano in crisi la domanda di petrolio

La domanda di petrolio è in netto calo a livello globale rispetto agli anni precedenti. Nel 2024 l’aumento è al di sotto del milione di barili. Le ragioni sono principalmente due: la minore richiesta da parte della Cina per la frenata economica e l’aumento delle vendite oltre le previsioni delle auto elettriche

L’Agenzia internazionale dell’energia ha confermato le previsioni che aveva già rivisto nell’aprile scorso. Come aveva anticipato a metà dell’anno scorso, il 2024 si chiuderà con una domanda di petrolio in netto calo.

Così come previsto, la domanda di greggio è ormai prossima a raggiungere il picco. Nel report pubblicato ieri, l’Agenzia ha segnalato come la domanda mondiale di petrolio sia destinata ad aumentare di 900.000 barili al giorno, pari allo 0,9%, nel 2024 e di 950.000 barili al giorno l’anno prossimo.

La domanda di petrolio salirà solo dello 0,9% nel 2024: pesano la Cina e l’aumento di immatricolazioni di auto elettriche

Si tratta di un numero in netto calo rispetto alla crescita di 2,1 milioni di barili al giorno nel 2023, che in percentuale significato una crescita del 2,1% rispetto ai dodici mesi precedenti.

Ma quali sono le ragioni del calo della domanda di petrolio? Il primo fattore è geoeconomico: la frenata dell’economia cinese “pietra angolare, fino a questo momento, della crescita della domanda globale di petrolio in questo secolo”, è scritto nel report dell’Agenzia internazionale dell’energia.

La seconda ragione del calo della domanda di petrolio è di carattere industriale e abbraccia più settori. Il primo riguarda la transizione nei trasporti: il numero crescente di nuove immatricolazioni di auto elettriche (ma anche ibride) ha fatto calare la domanda di benzina e diesel.

Carburanti alternativi e Alta velocità frenano il greggio

Come scrive l’Agenzia “le vendite di veicoli alimentati con carburanti alternativi stanno riducendo la domanda di petrolio per il trasporto su strada, mentre lo sviluppo di una vasta rete ferroviaria nazionale ad alta velocità sta limitando la crescita dei viaggi aerei interni. Anche il rallentamento degli investimenti edilizi, in un contesto di prolungata crisi del settore immobiliare, sta pesando sulla domanda.

Conclusione? “La decelerazione della domanda globale di petrolio di quest’anno potrebbe segnare l’inizio di un periodo di crescita più lenta del consumo di petrolio, in presenza di importanti cambiamenti tecnologici, comportamentali e demografici”.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al canale YouTube –