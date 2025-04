Petrolio al lumicino: rinnovabili subito o sarà guerra per l’energia

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

I prossimi 10 anni saranno gli ultimi del petrolio “facile”: comincia a rallentare la produzione di petrolio non convenzionale negli Stati Uniti e presto anche gli americani dovranno approvvigionarsi dal Medio Oriente o dalla Russia. I conflitti in Palestina e Ucraina sono già l’anteprima della prossima guerra per l’energia. Che ci schiaccerà, se l’Europa non avrà conquistato l’indipendenza energetica grazie alle fonti rinnovabili. Questo e altro nell’intervista flash di Fuoco Amico a Leonardo Setti, professore di Biochimica industriale all’Università di Bologna e fondatore del Centro per le Comunità Solari.

Setti squaderna dati inequivocabili. Dopo 100 anni di trivellazioni petrolifere, la domanda di greggio in Usa è oggi coperta dai 14 milioni di barili giornalieri estratti in con la frantumazione delle rocce petrolifere profonde (fracking). Ma questi pozzi hanno vita breve (6-7 anni al massimo).

Molti si sono già esauriti e altri si stanno esaurendo, costringendo le società petrolifere a scavarne sempre di nuovi. Ogni anno se ne trivellano 15.000 e intere aree del Midwest statunitense sono ridotte a una gruviera. Fra pozzi ancora attivi e pozzi esausti se ne contano 1,2 milioni.

Il “fracking non basta più: Stati Uniti verso l’addio all’indipendenza energetica

Il picco produttivo è già alle viste e dal 2030 in poi, nonostante l’invito del presidente Trump a trivellare senza limiti, il famoso “drill, baby drill”, entro il 2035 gli Stati Uniti non saranno più autosufficienti. Dovranno trovare giacimenti fuori dai propri confini.

Ovvero, come già minacciano di fare, ampliare i propri confini al Golfo del Messico, non a caso ribattezzato da Trump Golfo d’America e in Groenlandia. Entrambe le aree sono promettenti, ma molto problematiche da sfruttare a causa di barriere naturali: una profondità marina di 3.000 metri nel primo caso, le coltri di ghiaccio nel secondo.

«Dubito che gli Stati Uniti possano avere vita facile ad estrarre da quelle parti il petrolio di cui avranno bisogno. E’ molto più probabile che vengano contendere il petrolio mediorientale ad europei e cinesi, con la Russia a fare da arbitro. Insomma, ci sono tutte le premesse per una dura guerra, non solo commerciale».

Ovvia la conclusione: saranno dolori per tutti se Europa, Cina e gli stessi Stati Uniti non avranno già sviluppato sistemi energetici alternativi. In altre parole, la transizione elettrica e le fonti rinnovabili. La decarbonizzazione dell’economia, quindi, non è un’opzione e nemmeno una pur giusta scelta ambientale, ma un’urgenza esistenziale.

L’Ue sbaglia con il ban 2035: i divieti sono controproducenti, meglio condividere gli obiettivi

Anche per questo Setti contesta l’approccio europeo al tema del trasporto privato. Pensa che aver imposto divieti, anche a lunghissima scadenza, sia stato un errore («genera un istintivo rifiuto, soprattutto nei popoli latini» dice). Meglio avrebbe fatto l’Unione Europea a concentrare i suoi sforzi nella creazione delle condizioni politiche, culturali, economiche e tecnologiche per la transizione. Che così sarebbe stata un processo più veloce e naturale.

Per l’Italia, addirittura una preziosa occasione. Si affermano per esempio le batterie al sodio, e l’Italia è culla mondiale del sale fin dai tempi dell’imperatore Carlo V d’Asburgo. E ancora: la tecnologia fotovoltaica porta la firma dell’Italia, che la sviluppò negli anni 60-70 in collaborazione con la Nasa nell’ambito dei primi programmi spaziali americani.

Ricomprerei Tesla per la tecnologia, ma non capisco l’atteggiamento di Elon Musk

Da proprietario di Tesla da oltre 4 anni (e più di 200 mila km percorsi con una Model 3) Setti distingue tra qualità della vettura e qualità del suo “inventore”. E pur imbarazzato dalla svolta estremista di Elon Musk, pensa che nessun’altra casa automobilistica abbia ancora raggiunto il livello di Tesla nello sviluppo della tecnologia elettrica. Tanto che si appresta a comprarne una seconda.

Ci spiega infine il paradosso dell’attuale sistema elettrico piramidale, nato sul presupposto di pochi grandi produttori e milioni di clienti-consumatori, quando invece, oggi, anche la produzione è distribuita e i protagonisti sono milioni su entrambi i fronti.

Nelle centinaia di migliaia di cabine secondarie di distribuzione a bassa tensione, ragiona, l’energia è ormai un bene comune condiviso, come l’acqua o l’aria. Tuttavia resta un terzo incomodo, lo Stato intermediario, che attraverso il gestore del mercato elettrico GSE lucra sullo scambio con tasse e oneri di sistema. E ha l’intrinseco interesse a mantenere un prezzo elevato.

Le Comunità Solari? La riscossa del proletariato energetico contro il paradosso del mercato elettrico

Le neonate Comunità energetiche sostenibili (CER) si reggono su un meccanismo di compensazione che premia l’autoconsumo attingendo a un fondo ministeriale alimentato dalle bollette. «Un sistema Ponzi – commenta Setti – che paga i cittadini con i soldi dei cittadini. Non ha senso: l’energia condivisa non ha bisogno di un mediatore».

Le Comunità Solari, almeno, i fondi per premiare autoproduttori e autoconsumatori se li procurano all’esterno, tramite le donazioni di aziende socialmente responsabili. E adottando proprie tecnologie di misurazione, quantificano le premialità sulla base di dati reali di produzione/consumo. «E’ la riscossa del proletariato dell’energia»

La soluzione finale? «Una riforma radicale del mercato che metta a tutela le tariffe elettriche sotto la cabina secondaria, eliminando oneri di sistema e di dispacciamento per remunerare solamente il produttore».

