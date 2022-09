Petrini contro Amazon: “Oggi è il vero nemico”

Petrini contro Amazon: il fondatore di Slow Food va all’attacco del patron del colosso del delivery (e non solo) e Luca ci chiede che ne pensiamo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno indirizzati a info@vaielettrico.it

Petrini contro Amazon: è il simbolo di un’economia da combattere

“Forse non c’entra con l’auto elettrica, ma c’entra sicuramente con il tema della sostenibilità, di cui vi occupate spesso. Mi ha colpito l’attacco di Carlo Petrini, ad Amazon. Parlando a un gruppo di ragazzi a Torino (leggo sulla Stampa) ha detto: “Se ripartissi da zero con Slow Food, ora combatterei Amazon. E voi, ragazzi, che comprate e alimentate Amazon, che non paga neppure le tasse in Italia, siete direttamente coinvolti, avete una grossa responsabilità”. Aggiungendo che una volta il suo nemico era McDonald’s, ma che ora combatte Amazon, definito “il simbolo di un’economia che taglia alla radice i piccoli. Quel mondo che Slow Food cerca di valorizzare quotidianamente, con i presìdi, con la filosofia dell’unirsi per essere più forti”. Ho molta stima di Petrini, ma temo che Amazon sia un nemico imbattibile, ben più agguerrito di McDonald’s. Che ne pensate?“ Luca Casadei

Il coraggio di battersi contro lo strapotere delle multinazionali

Risposta. Amazon è una macchina da guerra, un capolavoro di organizzazione che riesce a consegnarti a casa nel gito di poche ore volumi introvabili in qualsiasi libreria. E tanto altro. È vero, però, che esercita una concorrenza sleale sul mondo del commercio, pagando tasse irrisorie sui suoi profitti, grazi a un regime fiscale iniquo. Sul piano della sostenibilità, poi, non è il massimo avere tutti questi furgoni (per ora a gasolio) che attraversano continuamente le nostre città. Jeff Bezos si è impegnato a sostituirli progressivamente con van elettrici e ha persino comprato una quota dell’azienda che li produrrà, Rivian. Staremo a vedere. Ed è comunque da ammirare la lotta che Petrini conduce contro lo strapotere delle multinazionali. “Al mondo ci sono 500 milioni di piccole aziende che garantiscono l’alimentazione al 75% degli esseri viventi“, spiega. “Eppure sono niente rispetto alle multinazionali. E sapete qual è il paradosso? Che i prodotti realizzati dai contadini poveri danno l’eccellenza alle tavole dei ricchi e i prodotti iperprocessati delle industrie finiscono ai più poveri”.