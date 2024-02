Pescare Show, anche in elettrico (Vicenza 3/4 febbraio)

Pescare Show, a Vicenza dal 3 al 4 febbraio e a Napoli dall’1 al 3 marzo, offre anche soluzioni a emissioni zero per i pescatori. Presenti espositori che mettono a disposizione motori elettrici, batterie e pannelli solari e anche una barca elettrica.

I motori elettrici per i pescatori

L’elettrico ha una storia pluridecennale nel mondo della pesca. In particolare negli Stati Uniti dove da oltre 50 anni esistono aziende che progettano e offrono soluzioni per i pescatori. Una scelta a emissioni zero ma soprattutto a basso rumore che premia anche sul fronte della pesca.

A Pescare Show espone la società Pro Boats che offre un ricco catalogo e un’ampia scelta per chi vuole acquistare un sistema elettrico.

Tra i marchi segnaliamo gli statunitensi di MotorGuide che nasce alla fine degli anni sessanta con la creatività del pescatore G.H. Harris che introdusse un sistema di guida basato su un pedale che lasciava così le mani libere. Un successo che ha permesso al marchio di affermarsi in tutti i continenti e proporre continui sviluppi. Oggi, per esempio, si usa il telecomando.

I motori Elco e le batterie Victron e Jarocells

Ancora più antica la storia di Elco, siamo sempre negli Stati Uniti, che fonda la sua nascita nel lontano 1893. Anche questo marchio è rappresentato da Pro Boats e offre fuoribordo elettrici potenti come i modelli Ep 20/30 e 50.

Non solo motori ma anche batterie come quelle dei marchi Victron energy e Jarocells, più caricabatterie e panelli solari portatili che permettono di integrare la capacità della batteria.

Giuletta si propone anche per la pesca

Di questa barca elettrica tutta in alluminio varata da Giovanni Parise abbiamo scritto più volte (leggi qui). in esposizione a Vicenza si tratta di un natante flessibile e adatto per diversi usi tra cui anche la pesca.

Il video di Giulietta

-Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube–