Pesano troppo le elettriche, che scandalo. Tre lettori (anche Alfredo Vimercati) ci segnalano l'ennesimo articolo denigratorio contro le auto a batterie . Vaielettrico risponde.

Pesano troppo le elettriche, “danneggiano le strade il doppio delle termiche”. Vero?

“Vi segnalo questa perla. L’ennesimo attacco alle auto elettriche“. Federico Felici. “Tirano fuori pure la storia del peso, come dire che i grossi SUV non pesano nulla“. Nicola Ubezio.

Con i Suv nessuno si preoccupa della stazza, ma alle EV non si perdona nulla. E comunque…

Risposta. L’articolo è stato pubblicato da autoeveryeye con un titolo piuttosto pomposo: “Arriva l’ufficialità: peso auto elettriche danneggia le strade il doppio delle termiche“. Al che uno pensa che un accreditato organo governativo abbia svolto indagini approfondite, arrivando a questa sentenza di condanna. E invece leggendo scopri che il tutto è stato appurato dal…Daily Telegraph, testata inglese da sempre alla caccia del pelo dell’uovo per trovare argomenti contro l’elettrico. Quello del peso in effetti è un problema, di cui però nessuno si è mai preoccupato quando è iniziata la moda dei Suv, che arrivano a pesare anche più di due tonnellate. E sono infinitamente più diffusi (soprattutto in Italia) delle auto elettriche. Ma per queste ultime (solo per queste ultime) qualsiasi difetto è intollerabile. Peraltro tutte le Case auto stanno lavorando per limitare al massimo il peso delle batterie e delle EV in generale. E una dimostrazione dei risultati l’avremo presto con la nuova Renault 5, molto più leggera della Zoe. Oggi la situazione può essere sintetizzata con i dati della 500: l’elettrica pesa 1.365 kg, la 1.0 Hybrid ne pesa 1.053. Ma l’EV è più grande e spaziosa ed è un’auto del 2019, su cui i margini di miglioramento sono enormi.

