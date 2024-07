Perso l’ecobonus? Ci sono gli incentivi di BYD, fino al 31 luglio

L’ecobonus con i suoi 200 milioni di euro si è bruciato in meno di nove ore, tanti aspiranti automobilisti elettrici hanno perso il treno. Ma ci sono ancora gli incentivi.

Quelli generosi di BYD. Il Gruppo che sa bene che il prezzo d’acquisto dell’auto elettrica costituisce da sempre uno degli ostacoli al suo acquisto. E offre un sostegno concreto. Tutto da conoscere. Attenzione c’è tempo fino al 31 luglio.

Incentivi fino a 6000 euro

BYD è un costruttore che vanta una lunghissima tradizione nella costruzione di quello che è il cuore dell’auto elettrica: la batteria. Partendo da questa base e cresciuto rapidamente in Cina fino a diventare uno dei protagonisti mondiali dell’automotive. Una scalata molto veloce.

BYD è sbarcato sul mercato italiano in grande stile con una gamma completa di modelli e con un prezzo di listino particolarmente aggressivo, non solo nei confronti delle concorrenti elettriche ma anche dei modelli termici.

I modelli Byd del segmento C

Il segmento C di BYD è composto di due modelli, la berlina BYD Dolphin e il suv BYD Atto 3. Una proposta intrigante a livello di prezzo. BYD Dolphin arriva sul mercato come prodotto d’attacco a poco più di 33 mila euro mentre BYD Atto 3 ha un prezzo di poco superiore ai 38 mila euro.

Il segmento D con BY Seal

BYD Dolphin e Atto 3 sono poi accompagnate nel segmento D da BYD Seal, una berlina dall’estetica molto Europea e dalla sua controparte in versione suv BYD Seal U. Un’offerta varia e soprattutto di qualità e competitiva.

Da BYD hanno registrato durante il breve periodo ecobonus che in Italia c’è un grande appetito da soddisfare verso la mobilità elettrica.

Terminati in poche ore gli incentivi BYD ha attivato un’azione commerciale che offre uno sconto dedicato a tutta la gamma e che arriva fino ad un massimo di 6.000 euro. Un forte aiuto.

C’è tempo fino al 31 luglio

L’ecobonus fino a 6000 euro è disponibile fino al 31 luglio in tutte le concessionarie BYD da Roma a Bolzano (trova qui tutti i rivenditori) e varierà a seconda del modello e del concessionario.

BYD suggerisce di contattare direttamente il rivenditore del Gruppo più vicino e richiedere un preventivo.

Competitivi non solo sul prezzo

Le auto firmate BYD sono competitive sul prezzo ma anche per la tecnica costruttiva e il sistema di propulsione.

Il cuore dell’auto è la batteria. BYD è, infatti, uno dei pochi costruttori che realizza in casa anche la batteria ed è diventata molto famosa proprio per la “Blade Battery”, nota per essere stata programmata per avere una lunga longevità ed estremamente resistente a pressione e penetrazione. In una parola: sicura.

I quattro modelli con incentivo

Vi offriamo una breve sintesi dei quattro modelli accompagnati dal generoso incentivo che potrete richiedere al seguente link.

BYD Dolphin: la più compatta, segmento C, poco meno di 4,30 metri di lunghezza, motore anteriore da 150 kW, 204 CV, 0-100 in 7 secondi, 427 km di autonomia nel ciclo WLTP.

BYD Atto 3 ha prestazioni molto simili a Dolphin ma maggiore capacità di carico.

BYD Seal è il modello BYD che più combina sport e stile, ha uno scatto da 0 a 100 in 3,8 secondi, batteria da 82,5kWh e 570 km di autonomia nel ciclo WLTP.

BYD Seal U, controparte in versione SUV di BYD Seal offre fino a 500km di autonomia, una batteria da 87 kWh ed è adatto a chi predilige abitabilità e capacità di carico nell’utilizzo quotidiano e nei viaggi.

